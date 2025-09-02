УКР
Науседа: Європа має планувати відправлення миротворців до України

Президент Литви Гітанас Науседа закликав країни так званої "коаліції рішучих" розпочати конкретне планування можливого відправлення миротворців до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Литовський президент наголосив, що саме європейські країни можуть надати "реальні гарантії безпеки" для України.

За словами Науседи, миротворців слід розгорнути попри опір Росії. Він підкреслив, що настав час переходити від обміну думками до практичного планування - визначення можливостей і внеску, який кожна країна готова зробити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін і Сі Цзіньпін не обговорювали ідею розміщення "китайських миротворців" в Україні, - Кремль

Наче Пуйла це стримає від удару по цих військах. Навіть в радість буде. Щоб показати, як йому це пофіг, і від того, що удару у відповідь від ЄС не буде.
02.09.2025 17:55 Відповісти
Переливання з пустого у порожнє. Так само як й безпілотна зона на заході країни, й використання російських заморожених активів, й буферна зона, та багато інших фантазій.
02.09.2025 17:59 Відповісти
 
 