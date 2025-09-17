Отношения РФ и КНДР достигли уровня военного альянса, - Южная Корея

Отношения России и Северной Кореи уже достигли уровня военного альянса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявил советник по нацбезопасности президента Южной Кореи Ви Сон Лак.

Так, он выразил обеспокоенность относительно углубления военных связей между Северной Кореей и Россией после подписания в прошлом году договора о взаимной обороне, который включает положение о немедленной военной помощи в случае нападения на любую из стран.

"Отношения между Россией и Северной Кореей достигли уровня полноценного военного альянса, что вызывает особое беспокойство на фоне того, что Северная Корея продолжает развивать свой ядерный и ракетный потенциал", - сказал он.

Относительно сообщений о том, что южнокорейские военные получили разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Россия поставляла Северной Корее реакторы для атомных подводных лодок, Ви сказал, что эта информация проверяется.

