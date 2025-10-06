Український екіпаж німецького комплексу ППО "Skynex" знищує російський ударний БПЛА типу "Shahed". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано бойова робота українського екіпажу німецького зенітного артилерійського комплексу "Skynex".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують російський безпілотник Shahed/Geran.
"Повітряні сили України демонструють кадри перехоплення російського безпілотника далекого радіусу дії типу Shahed/Geran, якими терористи атакували західний регіон країни 5 жовтня 2025 року, за допомогою сучасної німецької зенітної гармати Oerlikon Skynex калібру 35 мм", - зазначає у коментарі автор публікації.
Гармати Oerlikon Revolver Gun Mk3 є головним озброєнням німецького зенітного артилерійського комплексу Skynex, розробленого компанією Rheinmetall. Це дистанційно керована автоматизована 35-міліметрова зенітна гармата з високою скорострільністю (до 1000 пострілів за хвилину) та ефективною дальністю стрільби до 4 кілометрів. Вона використовує програмовані снаряди AHEAD, що створюють хмару вражаючих елементів для знищення дронів та інших повітряних цілей, забезпечуючи ураження без необхідності прямого влучання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль