Український екіпаж німецького комплексу ППО "Skynex" знищує російський ударний БПЛА типу "Shahed". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано бойова робота українського екіпажу німецького зенітного артилерійського комплексу "Skynex".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують російський безпілотник Shahed/Geran.

"Повітряні сили України демонструють кадри перехоплення російського безпілотника далекого радіусу дії типу Shahed/Geran, якими терористи атакували західний регіон країни 5 жовтня 2025 року, за допомогою сучасної німецької зенітної гармати Oerlikon Skynex калібру 35 мм", - зазначає у коментарі автор публікації.

Гармати Oerlikon Revolver Gun Mk3 є головним озброєнням німецького зенітного артилерійського комплексу Skynex, розробленого компанією Rheinmetall. Це дистанційно керована автоматизована 35-міліметрова зенітна гармата з високою скорострільністю (до 1000 пострілів за хвилину) та ефективною дальністю стрільби до 4 кілометрів. Вона використовує програмовані снаряди AHEAD, що створюють хмару вражаючих елементів для знищення дронів та інших повітряних цілей, забезпечуючи ураження без необхідності прямого влучання.

