Український екіпаж німецького комплексу ППО "Skynex" знищує російський ударний БПЛА типу "Shahed". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано бойова робота українського екіпажу німецького зенітного артилерійського комплексу "Skynex".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують російський безпілотник Shahed/Geran.

"Повітряні сили України демонструють кадри перехоплення російського безпілотника далекого радіусу дії типу Shahed/Geran, якими терористи атакували західний регіон країни 5 жовтня 2025 року, за допомогою сучасної німецької зенітної гармати Oerlikon Skynex калібру 35 мм", - зазначає у коментарі автор публікації.

Гармати Oerlikon Revolver Gun Mk3 є головним озброєнням німецького зенітного артилерійського комплексу Skynex, розробленого компанією Rheinmetall. Це дистанційно керована автоматизована 35-міліметрова зенітна гармата з високою скорострільністю (до 1000 пострілів за хвилину) та ефективною дальністю стрільби до 4 кілометрів. Вона використовує програмовані снаряди AHEAD, що створюють хмару вражаючих елементів для знищення дронів та інших повітряних цілей, забезпечуючи ураження без необхідності прямого влучання.

Просто перша черга куль - і вже немає цілі....
06.10.2025 09:59 Відповісти
Гарне залізо - ше зо 400 таких "Skyned" і в небі над Україною стане затишніше
06.10.2025 10:04 Відповісти
І до них ще екіпажів та систему обслуговування і навчальних центрів!
06.10.2025 10:08 Відповісти
Петріот осилили - а це залізо - як на мене - на порядок простіше
06.10.2025 10:10 Відповісти
Нагадую, рузкіх треба повбивати всіх до єдиного.
06.10.2025 10:10 Відповісти
Вбиваємо вже 350 років, поки не закінчуються
06.10.2025 10:16 Відповісти
"Заспівала німецька "зінгеріна"... Якщо її "спів" буде, і далі, таким вдалим, то робота піде швидко - німці, на "Рейнметал", розробили проект цієї ЗУ, на базі танка "Леопард-1". Він слабоброньований, але маневрений та швидкохідний. Знімають башту, ставлять нову, обладнанням ЗУ (з РЛС), і в бій! У нас вони "стоять без діла" - навіщо губить екіпажі в боях, на лінії фронту? А от у "ближньому тилу" - "саме те"... І по бездоріжжю пройдуть, і екіпаж, віж осколків, прикриють, і роботу зроблять... (Саме для цього і розроблявся подібний проект, під уже готове шасі). Та й німцям такі штуки згодяться - як рухомі "зенітні вогневі точки" - перехоплювать "невідомі" БПЛА, над Балтійським морем... У них же, теж "Леопардів-1", на зберіганні, доволі... А з гусеничним шасі, вони й про піску ходитимуть непогано...
06.10.2025 10:33 Відповісти
Шкода що на Німеччину не вистачає цих зеніток. Дивляться на кацапські дрони і скиглять.
06.10.2025 10:38 Відповісти
Бундесвер замовив 600 таких зеніток, Австрія - 250. Це надзвичайно ефективна зброя проти дронів шахедного типу. А ми замовили скільки? Нам звичайно дадуть безкоштовно декілька, обкатати в бойових умовах і це все. Їх виробляє той самий" Рейнметал", який так бажав співробітництва з Україною. Цікаво як це співробітництво діє?
06.10.2025 11:20 Відповісти
 
 