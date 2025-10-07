Нічна операція полку "Азов": дрони знищили танки, гармати та міномети. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 1-го корпусу НГУ "Азов" провели нічну бойову операцію зі знищенням техніки та озброєння окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили два танки, шість гармат, міномети та ворожі позиції як на передовій, так і в тилу.

"Кожен скинутий на голови ворогів боєприпас зменшує наступальні можливості окупантів, руйнує їхню вогневу підтримку та логістику", - йдеться в коментарі під відео.

