"Птахи Мадяра" за тиждень ліквідували 1359 окупантів та техніку. ВIДЕО
Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" продовжують активно знищувати російських військових на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за перший тиждень жовтня підрозділ ліквідував 1359 окупантів.
На оприлюднених кадрах зафіксовано знищення будівель із загарбниками, автівок, мотоциклів, безпілотників та ворожих позицій.
"За жовтень знов буде мінімум 6000", - коментують військові бригади під відео.
я кажу про ефективність! а не про кількість!
до речі мадяр з самого першого дня на війні мав афігітельні показники!
тому зараз генерал та командувач сбс!
а дід касьян, кадровий офіцер, кусок гімна з картонкою, на майдані!