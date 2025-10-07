УКР
1 307 5

Бійці "Lasar’s Group" знищили техніку РФ і ліквідували особовий склад на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Спецпідрозділ БпЛА 27-ї Печерської бригади НГУ "Lasar’s Group" зафільмував та оприлюднив кадри знищення російської техніки та ліквідації особового складу окупантів в районі Максимільянівки на Курахівському напрямку.

Внаслідок ударів було зупинено рух колони ворожої техніки на ділянці фронту, знищено БМП і танк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські дронарі також показали розвалений автомобіль з тілами російських військових.

