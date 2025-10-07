Знищення установки "Сонцепьок": Нацгвардія вивела з ладу дорогу зброю РФ. ВIДЕО
Бійці Національної гвардії щодня знищують техніку та живу силу ворога на ключових напрямках фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за вересень підрозділи НГУ знищили або пошкодили 29 танків, 37 бронемашин, 418 артсистем, 677 авто та 68 складів боєприпасів і ПММ.
Разом із вересневим звітом бійці оприлюднили відео знищення ТОС-1А "Сонцепьок" вартістю близько 15 мільйонів доларів силами ударних БпЛА 27-ї Печерської бригади НГУ на Запорізькому напрямку.
Загалом гвардійці уразили понад 2 600 скупчень особового складу противника та взяли у полон 28 російських військових.
