Танк, гармати і бліндажі - знищені: робота бригади "Бузький Гард". ВIДЕО
Оператори 126-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України "Бузький Гард" продовжують знищувати ворога на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, уражено танк Т-62, три гармати, а також ліквідовано особовий склад противника. Окупанти ховалися у залишених будівлях, бліндажах, лісі та на відкритій місцевості.
Відео знищення військових РФ оприлюднили у соцмережах.
