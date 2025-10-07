УКР
Танк, гармати і бліндажі - знищені: робота бригади "Бузький Гард". ВIДЕО

Оператори 126-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України "Бузький Гард" продовжують знищувати ворога на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уражено танк Т-62, три гармати, а також ліквідовано особовий склад противника. Окупанти ховалися у залишених будівлях, бліндажах, лісі та на відкритій місцевості.

Відео знищення військових РФ оприлюднили у соцмережах.

армія рф (18962) безпілотник (5005) знищення (8412) ЗСУ (7973) Херсонська область (6278)
