Бійці 110-ї ОМБр знищили ворожу штурмову групу із трьох окупантів. ВIДЕО

Бійці 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили ворожу штурмову групу із трьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Бачите трьох підарів - за хвилину 110-та знешкоджує їх. На цьому відео - тактика малих груп "Дифузії". Боротьба з такою тактикою: якісна аеророзвідка, вчасне виявлення противника, а далі - справа за артою та ББС", - зазначають бійці у коментарі до відео.

