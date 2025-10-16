1 290 2
Бійці 110-ї ОМБр знищили ворожу штурмову групу із трьох окупантів. ВIДЕО
Бійці 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили ворожу штурмову групу із трьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Бачите трьох підарів - за хвилину 110-та знешкоджує їх. На цьому відео - тактика малих груп "Дифузії". Боротьба з такою тактикою: якісна аеророзвідка, вчасне виявлення противника, а далі - справа за артою та ББС", - зазначають бійці у коментарі до відео.
