Оператори дронів 58-ї ОМПБр знищили три укриття з окупантами. ВIДЕО
Оператори дронів із 58-ї ОМПБр знищили три укриття з окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Навіть під землею дістають ворога пілоти 3 мотопіхотного батальйону 58 бригади. У прифронтовій зоні противник часто намагається укритися у підвалах. Там також іноді облаштовують польові склади БК. Від скидів це справді може захистити. Та порятунку від українських пілотів FPV-дронів не існує. Ось як виглядає це полювання за підземними цілями", - зазначається у коментарі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль