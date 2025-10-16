Оператори дронів 58-ї ОМПБр знищили три укриття з окупантами. ВIДЕО

Оператори дронів із 58-ї ОМПБр знищили три укриття з окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Навіть під землею дістають ворога пілоти 3 мотопіхотного батальйону 58 бригади. У прифронтовій зоні противник часто намагається укритися у підвалах. Там також іноді облаштовують польові склади БК. Від скидів це справді може захистити. Та порятунку від українських пілотів FPV-дронів не існує. Ось як виглядає це полювання за підземними цілями", - зазначається у коментарі до відео.

