267 1
Удари "Птахів Мадяра": знищено укриття, техніку та особовий склад РФ. ВIДЕО
Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" продовжують активно знищувати російських військових і техніку на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі уразили 10 мотоциклів, 6 автівок, близько двох десятків окупантів, 6 антен, 5 дронів та одне укриття.
Також у відео бійці зазначили, що за перші два тижні жовтня було знищено та "відправлено додому" 3457 загарбників.
Відео бойової роботи оприлюднено у офіційному телеграм-каналі підрозділу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!!
❤️🇺🇦🇪🇺‼️💯⚔️⚒✊💪👍✌️👏🤝👌🫡💯⚔️⚒‼️🇪🇺🇺🇦❤️