Удари "Птахів Мадяра": знищено укриття, техніку та особовий склад РФ. ВIДЕО

Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" продовжують активно знищувати російських військових і техніку на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі уразили 10 мотоциклів, 6 автівок, близько двох десятків окупантів, 6 антен, 5 дронів та одне укриття.

Також у відео бійці зазначили, що за перші два тижні жовтня було знищено та "відправлено додому" 3457 загарбників.

Відео бойової роботи оприлюднено у офіційному телеграм-каналі підрозділу.

