281 1
Дрони 46-ї бригади знищили десяток окупантів і техніку, яку військові РФ ховали у лісосмугах. ВIДЕО
Пілоти дронів 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади завдали удару по техніці та живій силі противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони знищили ударними БпЛА 7 ворожих укриттів, 2 мотоцикли, 3 дрони та одну автівку.
Також бійці показали кадри, на яких видно ліквідацію понад десяток окупантів, які намагалися сховатися в лісосмугах.
Відео своєї бойової роботи бригада опублікувала у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.10.2025 00:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль