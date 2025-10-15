УКР
281 1

Дрони 46-ї бригади знищили десяток окупантів і техніку, яку військові РФ ховали у лісосмугах. ВIДЕО

Пілоти дронів 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади завдали удару по техніці та живій силі противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сили оборони знищили ударними БпЛА 7 ворожих укриттів, 2 мотоцикли, 3 дрони та одну автівку.

Також бійці показали кадри, на яких видно ліквідацію понад десяток окупантів, які намагалися сховатися в лісосмугах.

Відео своєї бойової роботи бригада опублікувала у соцмережах.

армія рф (19078) безпілотник (5039) знищення (8487) техніка (1968) 46 окрема аеромобільна бригада (11)
*********, добігли та попали до пригожина і кабздона, аж в Мирній Україні!!!
16.10.2025 00:25 Відповісти
 
 