Бійці 60-ї ОМБр знищили 14 окупантів, 5 бліндажів та приховані ворожі дрони. ВIДЕО

Пілоти ударних дронів батальйону "FATUM" 60-ї окремої механізованої бригади знищили щонайменше 14 окупантів та 5 ворожих бліндажів.

Спочатку українські захисники виявили ворожі дрони-камікадзе, які окупанти намагалися приховати і використати проти Сил оборони, а потім розгромили позиції противника точними ударами, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Життя окупантів розділилося на "300" і "200", - іронічно коментують бійці під відео.

армія рф (19078) безпілотник (5039) знищення (8487) техніка (1968) 60 ОМБр (60)
дуже гарно.. як зажди 60 бригада красунчики...
