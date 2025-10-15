480 1
Бійці 60-ї ОМБр знищили 14 окупантів, 5 бліндажів та приховані ворожі дрони. ВIДЕО
Пілоти ударних дронів батальйону "FATUM" 60-ї окремої механізованої бригади знищили щонайменше 14 окупантів та 5 ворожих бліндажів.
Спочатку українські захисники виявили ворожі дрони-камікадзе, які окупанти намагалися приховати і використати проти Сил оборони, а потім розгромили позиції противника точними ударами, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Життя окупантів розділилося на "300" і "200", - іронічно коментують бійці під відео.
