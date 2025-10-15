Бойцы 60-й ОМБр уничтожили 14 оккупантов, 5 блиндажей и скрытые вражеские дроны. ВИДЕО

Пилоты ударных дронов батальона FATUM 60-й отдельной механизированной бригады уничтожили, по меньшей мере, 14 оккупантов и 5 вражеских блиндажей.

Сначала украинские защитники обнаружили вражеские дроны-камикадзе, которые оккупанты пытались скрыть и использовать против Сил обороны, а затем разгромили позиции противника точными ударами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жизнь оккупантов разделилась на "300" и "200", - иронично комментируют бойцы под видео.

