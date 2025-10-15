РУС
1 130 1

Разбросанные тела мертвых захватчиков: украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов на Добропольском направлении. ВИДЕО

Украинские Силы обороны продолжают уничтожать личный состав противника на Добропольском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео с беспилотника видно, по меньшей мере, три десятка мертвых оккупантов, разбросанных по открытой местности.

"Видео, которое прекрасно передает атмосферу настоящей килл-зоны для российских штурмовиков, которых группами и поодиночке отправляют на верную смерть под украинские дроны", - иронично комментируют бойцы под видео в соцсетях.

армия РФ (20917) беспилотник (4412) уничтожение (8164) Донецкая область (10997) ВСУ (7005) Покровский район (1083) Доброполье (109)
ляпота...двіжуха..
15.10.2025 20:53 Ответить
 
 