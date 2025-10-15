1 130 1
Разбросанные тела мертвых захватчиков: украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов на Добропольском направлении. ВИДЕО
Украинские Силы обороны продолжают уничтожать личный состав противника на Добропольском направлении Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео с беспилотника видно, по меньшей мере, три десятка мертвых оккупантов, разбросанных по открытой местности.
"Видео, которое прекрасно передает атмосферу настоящей килл-зоны для российских штурмовиков, которых группами и поодиночке отправляют на верную смерть под украинские дроны", - иронично комментируют бойцы под видео в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ирина Александра
показать весь комментарий15.10.2025 20:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль