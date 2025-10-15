Обгоревшие тела оккупантов валяются в лесу: боевая операция бойцов "Омега". ВИДЕО 18+

Украинская снайперская группа Eagle Team 2-го отдельного отряда спецназначения "Омега" НГУ показала результат уничтожения военных РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах можно увидеть, как в лесу лежат обгоревшие остатки мертвых оккупантов, а бойцы бригады собирают трофейные автоматы АК-12.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

