Обгоревшие тела оккупантов валяются в лесу: боевая операция бойцов "Омега". ВИДЕО 18+
Украинская снайперская группа Eagle Team 2-го отдельного отряда спецназначения "Омега" НГУ показала результат уничтожения военных РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах можно увидеть, как в лесу лежат обгоревшие остатки мертвых оккупантов, а бойцы бригады собирают трофейные автоматы АК-12.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Александр Чуднивец #474549
15.10.2025 19:54
Николай Водяной #461390
15.10.2025 20:27
Николай Водяной #461390
15.10.2025 20:28
дератизатор
15.10.2025 20:42
