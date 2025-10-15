УКР
Обгорілі тіла окупантів валяються в лісі: бойова операція бійців "Омега". ВIДЕО 18+

Українська снайперська група "Eagle Team" 2-го окремого загону спецпризначення "Омега" НГУ показала результат знищення військових РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах можна побачити, як в лісі лежать обгорілі залишки мертвих окупантів, а бійці бригади збирають трофейні автомати АК‑12.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Бійцям "Омеги"черговий респект-дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
15.10.2025 19:54 Відповісти
У хлопів якісь гармати ,а не снайперські гвінтівки..
15.10.2025 20:27 Відповісти
Хлопців...
15.10.2025 20:28 Відповісти
Респект "Омега"...)))
15.10.2025 20:42 Відповісти
Прекрасное видео на сон грядущий Слава ЗСУ!
15.10.2025 21:25 Відповісти
 
 