Обгорілі тіла окупантів валяються в лісі: бойова операція бійців "Омега". ВIДЕО 18+
Українська снайперська група "Eagle Team" 2-го окремого загону спецпризначення "Омега" НГУ показала результат знищення військових РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах можна побачити, як в лісі лежать обгорілі залишки мертвих окупантів, а бійці бригади збирають трофейні автомати АК‑12.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар15.10.2025 19:54 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Николай Водяной #461390
показати весь коментар15.10.2025 20:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Николай Водяной #461390
показати весь коментар15.10.2025 20:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
дератизатор
показати весь коментар15.10.2025 20:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар15.10.2025 21:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль