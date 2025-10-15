УКР
1 715 11

Українська свиня доїдає російського штурмовика. ВIДЕО 18+

У мережі з’явилося відео, на якому безпілотник Сил оборони зафіксував, як свиня "доїдає" тіло мертвого російського штурмовика.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни іронічно коментують побачене: "Коли Бог не попустить, то свиня не вкусить".

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

армія рф (19078) безпілотник (5039) знищення (8487)
+8
Якби не потравилася тiєю гидотою...
15.10.2025 18:58 Відповісти
+3
Зайві російські хромосоми свиня висирає. Про це ще Дарвін щось казав...
15.10.2025 19:09 Відповісти
+1
Свинці смачного...
15.10.2025 19:00 Відповісти
