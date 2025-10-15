Українська свиня доїдає російського штурмовика. ВIДЕО 18+
У мережі з’явилося відео, на якому безпілотник Сил оборони зафіксував, як свиня "доїдає" тіло мертвого російського штурмовика.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни іронічно коментують побачене: "Коли Бог не попустить, то свиня не вкусить".
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Ти бачь, яку каку жре.