2 276 8
Дрони батальйону FATUM розірвали на дрантя 7 окупантів. ВIДЕО 18+
Бійці батальйону FATUM 60-ї окремої механізованої бригади відбили черговий штурм та завдали ударів по військових РФ на одному з напрямків.
Під час роботи ударних безпілотників Сил оборони було знищено сім російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано наслідки удару - розірвані на "дрантя" тіла окупантів. Поряд з одним із загиблих помічено милицю.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар15.10.2025 17:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Bel Amor #601081
показати весь коментар15.10.2025 17:56 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Валентин Коваль #612867
показати весь коментар15.10.2025 17:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар15.10.2025 18:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар15.10.2025 18:09 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Николай Водяной #461390
показати весь коментар15.10.2025 18:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Грицько Добрий
показати весь коментар15.10.2025 18:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар15.10.2025 19:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль