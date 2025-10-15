Дрони батальйону FATUM розірвали на дрантя 7 окупантів. ВIДЕО 18+

Бійці батальйону FATUM 60-ї окремої механізованої бригади відбили черговий штурм та завдали ударів по військових РФ на одному з напрямків.

Під час роботи ударних безпілотників Сил оборони було знищено сім російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано наслідки удару - розірвані на "дрантя" тіла окупантів. Поряд з одним із загиблих помічено милицю.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили чотири укриття разом з окупантами на Курському напрямку. ВIДЕО