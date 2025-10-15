УКР
Дрони батальйону FATUM розірвали на дрантя 7 окупантів. ВIДЕО 18+

Бійці батальйону FATUM 60-ї окремої механізованої бригади відбили черговий штурм та завдали ударів по військових РФ на одному з напрямків.

Під час роботи ударних безпілотників Сил оборони було знищено сім російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано наслідки удару - розірвані на "дрантя" тіла окупантів. Поряд з одним із загиблих помічено милицю.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Пригожин-кабздон, їх уже зачекалися, за планом ******!!
15.10.2025 17:54 Відповісти
ось для чого вони народились
15.10.2025 17:56 Відповісти
Порвали як Тузік грелку
15.10.2025 17:56 Відповісти
1:06 ,ще один дрон висить
15.10.2025 18:04 Відповісти
В клочья это хорошо, именно так и надо вату рвать следующие лет 100 при слове УКРАИНА кацапов будет трясти...
15.10.2025 18:09 Відповісти
Свинособача анатомія ...
15.10.2025 18:11 Відповісти
Так, а шо тут 18+? Собачкам легше жувати буде...
15.10.2025 18:19 Відповісти
Даже в другу світову не пригадую щоб хтось казав що поранених чи інвалідів гнали на фронт на штурм. А тут рашисти даже дідов переплюнули
15.10.2025 19:40 Відповісти
 
 