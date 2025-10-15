Дроны батальона FATUM разорвали в клочья 7 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы батальона FATUM 60-й отдельной механизированной бригады отбили очередной штурм и нанесли удары по военным РФ на одном из направлений.

Во время работы ударных беспилотников Сил обороны было уничтожено семь российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах зафиксированы последствия удара - разорванные в "клочья" тела оккупантов. Рядом с одним из погибших замечен костыль.

