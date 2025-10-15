РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9527 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
441 4

Дроны батальона FATUM разорвали в клочья 7 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы батальона FATUM 60-й отдельной механизированной бригады отбили очередной штурм и нанесли удары по военным РФ на одном из направлений.

Во время работы ударных беспилотников Сил обороны было уничтожено семь российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах зафиксированы последствия удара - разорванные в "клочья" тела оккупантов. Рядом с одним из погибших замечен костыль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили четыре укрытия вместе с оккупантами на Курском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20917) уничтожение (8164) дроны (5104) 60 ОМБр (60)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пригожин-кабздон, їх уже зачекалися, за планом ******!!
показать весь комментарий
15.10.2025 17:54 Ответить
ось для чого вони народились
показать весь комментарий
15.10.2025 17:56 Ответить
Порвали як Тузік грелку
показать весь комментарий
15.10.2025 17:56 Ответить
1:06 ,ще один дрон висить
показать весь комментарий
15.10.2025 18:04 Ответить
 
 