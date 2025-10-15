441 4
Дроны батальона FATUM разорвали в клочья 7 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы батальона FATUM 60-й отдельной механизированной бригады отбили очередной штурм и нанесли удары по военным РФ на одном из направлений.
Во время работы ударных беспилотников Сил обороны было уничтожено семь российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах зафиксированы последствия удара - разорванные в "клочья" тела оккупантов. Рядом с одним из погибших замечен костыль.
