Пограничники уничтожили четыре укрытия вместе с оккупантами на Курском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Стальной граница" нанесли удары по вражеским позициям и военным РФ на Курском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики двигались в направлении Сил обороны, но операторы дронов их вовремя обнаружили.
В результате боевой работы уничтожено четыре вражеских укрытия с личным составом и оккупанта, который пытался спрятаться в лесу.
Видео бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале.
Amber
Oleksandr Valovyi
