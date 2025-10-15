РУС
Пограничники уничтожили четыре укрытия вместе с оккупантами на Курском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Стальной граница" нанесли удары по вражеским позициям и военным РФ на Курском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики двигались в направлении Сил обороны, но операторы дронов их вовремя обнаружили.

В результате боевой работы уничтожено четыре вражеских укрытия с личным составом и оккупанта, который пытался спрятаться в лесу.

Видео бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале.

Воины 33-й ОМБр отразили механизированный штурм оккупантов.

Кацапів відправили до пекла наші воїнам , яким подяка і респект👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
15.10.2025 17:15 Ответить
Пішли ********* до пригожина+кабздона!!!
15.10.2025 17:52 Ответить
 
 