Пограничники уничтожили четыре укрытия вместе с оккупантами на Курском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Стальной граница" нанесли удары по вражеским позициям и военным РФ на Курском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики двигались в направлении Сил обороны, но операторы дронов их вовремя обнаружили.

В результате боевой работы уничтожено четыре вражеских укрытия с личным составом и оккупанта, который пытался спрятаться в лесу.

Видео бойцы обнародовали в официальном телеграм-канале.

