Воины 33-й ОМБр отразили механизированный штурм оккупантов. ВИДЕО
Воины 33-й отдельной механизированной бригады совместно со смежными подразделениями успешно отбили попытку вражеского механизированного штурма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи бомберов и FPV-дронов при поддержке артиллерии уничтожили три единицы бронетехники противника, а российскую пехоту ликвидировали в посадках.
