Воины 33-й ОМБр отразили механизированный штурм оккупантов. ВИДЕО

Воины 33-й отдельной механизированной бригады совместно со смежными подразделениями успешно отбили попытку вражеского механизированного штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи бомберов и FPV-дронов при поддержке артиллерии уничтожили три единицы бронетехники противника, а российскую пехоту ликвидировали в посадках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж МиГ-29 высокоточными авиабомбами AASM HAMMER уничтожает позицию российских операторов дронов. ВИДЕО

армия РФ (20917) уничтожение (8164) дроны (5104) 33 отдельная механизированная бригада (5)
