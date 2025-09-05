1 777 7
Российская БМП мощно взрывается после удара дронов 33-й ОМБр. ВИДЕО
Операторы дронов 33-й отдельной механизированной бригады подловили российскую БМП, которая двигалась на штурм в сторону украинских позиций. Катастрофическая детонация вражеской машины прилагается.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
