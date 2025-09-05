РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8065 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
1 777 7

Российская БМП мощно взрывается после удара дронов 33-й ОМБр. ВИДЕО

Операторы дронов 33-й отдельной механизированной бригады подловили российскую БМП, которая двигалась на штурм в сторону украинских позиций. Катастрофическая детонация вражеской машины прилагается.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 33 ОМБр ударом HIMARS уничтожили российский расчет и артиллерийскую систему. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4554) БМП (408) 33 отдельная механизированная бригада (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
33 ОМбр - це та бригада яка у Добропіллі без приказу залишила позиції і відступила- утврився прорив на 15 км. Яки тіки но інші підрозділи тілки но закрили. Героїів потрібно знати в обличча
показать весь комментарий
05.09.2025 21:38 Ответить
Помилок багато,свинособака..
показать весь комментарий
05.09.2025 21:41 Ответить
я свинособака а ті що втекли і пофіг їм на сусідні підрозділи - ні? ти неадекват
показать весь комментарий
05.09.2025 21:54 Ответить
Шуруй за кораблем..
показать весь комментарий
05.09.2025 22:00 Ответить
ще потім всі в шоці і у нас в генштабі і на Захаді по цьому прориву непересічні Ьам потім і Взов і Скала і 94 Омбр і ще купа підрозділів 2 тижня відвойовували що 33 ОМбр за сутки профукала і довідала в ОСУВ Дніпро - що все впорядку ще сутки
показать весь комментарий
05.09.2025 21:58 Ответить
Курва безграмотна,йди вже нах...
показать весь комментарий
05.09.2025 22:02 Ответить
Шкода що здається воно без оркiв було коли спалахнуло...
показать весь комментарий
05.09.2025 22:08 Ответить
 
 