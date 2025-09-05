1 808 7
Російська БМП потужно вибухає після удару дронів 33-ї ОМБр. ВIДЕО
Оператори дронів 33-ї окремої механізованої бригади підловили російську БМП, що рухалась на штурм в бік українських позицій. Катастрофічна детонація ворожої машини додається.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Артем Гурин #553770
Николай Водяной #461390
Артем Гурин #553770
Николай Водяной #461390
Артем Гурин #553770
Николай Водяной #461390
Alex Zverev #512929
