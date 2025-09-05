УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8021 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
1 808 7

Російська БМП потужно вибухає після удару дронів 33-ї ОМБр. ВIДЕО

Оператори дронів 33-ї окремої механізованої бригади підловили російську БМП, що рухалась на штурм в бік українських позицій. Катастрофічна детонація ворожої машини додається.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 33 ОМБр ударом HIMARS знищили російський розрахунок та артилерійську систему. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5432) БМП (418) 33 окрема механізована бригада (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
33 ОМбр - це та бригада яка у Добропіллі без приказу залишила позиції і відступила- утврився прорив на 15 км. Яки тіки но інші підрозділи тілки но закрили. Героїів потрібно знати в обличча
показати весь коментар
05.09.2025 21:38 Відповісти
Помилок багато,свинособака..
показати весь коментар
05.09.2025 21:41 Відповісти
я свинособака а ті що втекли і пофіг їм на сусідні підрозділи - ні? ти неадекват
показати весь коментар
05.09.2025 21:54 Відповісти
Шуруй за кораблем..
показати весь коментар
05.09.2025 22:00 Відповісти
ще потім всі в шоці і у нас в генштабі і на Захаді по цьому прориву непересічні Ьам потім і Взов і Скала і 94 Омбр і ще купа підрозділів 2 тижня відвойовували що 33 ОМбр за сутки профукала і довідала в ОСУВ Дніпро - що все впорядку ще сутки
показати весь коментар
05.09.2025 21:58 Відповісти
Курва безграмотна,йди вже нах...
показати весь коментар
05.09.2025 22:02 Відповісти
Шкода що здається воно без оркiв було коли спалахнуло...
показати весь коментар
05.09.2025 22:08 Відповісти
 
 