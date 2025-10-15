УКР
Воїни 33-ї ОМБр відбили механізований штурм окупантів. ВIДЕО

Воїни 33-ї окремої механізованої бригади спільно із суміжними підрозділами успішно відбили спробу ворожого механізованого штурму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі бомберів та FPV-дронів за підтримки артилерії знищили три одиниці бронетехніки противника, а російську піхоту ліквідували в посадках.

