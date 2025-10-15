УКР
Екіпаж МіГ-29 високоточними авіабомбами AASM HAMMER знищує позицію російських операторів дронів. ВIДЕО

Екіпаж українського МіГ-29 знищив позицію російських операторів дронів на півночі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, позиція окупантів була уражена двома французькими високоточними авіабомбами AASM HAMMER.

"Наші Соколи славно погуляли на Півночі. Екіпаж МіГ-29 розй#бує жирне гніздо обнаглівших під#рських дронщиків, яким жити набридло. Два багети AASM HAMMER для максимально смертоносного ефекту", - зазначається у коментарі до відеозапису успішної бойової роботи українських пілотів.

+++
15.10.2025 11:03 Відповісти
...вері велл по самий олл райт...
15.10.2025 11:08 Відповісти
вторая прям страйк)))
15.10.2025 11:21 Відповісти
***. А на другие направления бомби не дают. Говорят, что их нет.
15.10.2025 11:23 Відповісти
Каму гаварят? Рускім алкашам?
15.10.2025 12:08 Відповісти
нит, ******** типа Денис Брегін #608889
15.10.2025 12:09 Відповісти
Отговорила роща золотая
Кацапским, бл*дским языком,
И Соколы, отважно пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком...
15.10.2025 11:58 Відповісти
Птахам вдачі й надалі!!!
15.10.2025 12:12 Відповісти
 
 