Екіпаж МіГ-29 високоточними авіабомбами AASM HAMMER знищує позицію російських операторів дронів. ВIДЕО
Екіпаж українського МіГ-29 знищив позицію російських операторів дронів на півночі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, позиція окупантів була уражена двома французькими високоточними авіабомбами AASM HAMMER.
"Наші Соколи славно погуляли на Півночі. Екіпаж МіГ-29 розй#бує жирне гніздо обнаглівших під#рських дронщиків, яким жити набридло. Два багети AASM HAMMER для максимально смертоносного ефекту", - зазначається у коментарі до відеозапису успішної бойової роботи українських пілотів.
