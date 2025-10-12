Підводний човен РФ "Новоросійськ" сплив біля Франції - у НАТО відреагували
Російський дизель-електричний підводний човен Б-261 "Новоросійськ" сплив на північному заході Франції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у командуванні військово-морських сил НАТО, зазначивши, що фрегат ВМС Франції направлений для спостереження за субмариною.
Раніше на човні були серйозні технічні проблеми, про які 27 вересня повідомляв канал "ВЧК-ОГПУ". Через пошкодження паливної системи "Новоросійськ" заправлявся прямо у трюм, що створювало небезпеку вибуху.
На борту не було деталей для ремонту та кваліфікованих фахівців, а екіпаж не міг усунути несправності.
Через аварію почали виникати й інші проблеми, а накопичене паливо стало вибухонебезпечним. Джерела повідомляють, що екіпаж міг лише скидати паливо у море.
"Новоросійськ" належить до проєкту 636.3 "Варшавянка" і входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Росії. Човен був закладений у 2010 році, спущений на воду у 2013 році та прийнятий до складу ВМФ у 2014 році.
Підводні човни цього проєкту Росія використовує для запуску крилатих ракет "Калібр" по Україні. НАТО стежить за ситуацією і готове реагувати на будь-які загрози на морі.
Нагадаємо, два літаки Королівських ВПС здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО для патрулювання кордону Росії на тлі нещодавніх вторгнень дронів РФ та винищувачів у повітряний простір Альянсу.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що ця місія не лише надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО російському диктатору Володимиру Путіну та супротивникам Британії.
Головна версія: удари українських морських БЕКів MAGURA V5.
Тамагавки вдарили по кремлю
А щодо того "Ивановца", то як пишуть - його потоплення було своєрідною помстою за знищення новітнього українського корвета "Тернопіль".
Ось ця історія:
@ "21 липня 2023 року в "МО РФ" прозвітували про проведення навчань в акваторії Чорного моря. Під час них було знищено корабель-мішень. За повідомленням ЗМІ, мішенню став український корвет "Тернопіль", який окупанти захопили під час анексії Криму у 2014 році.
Навчальні стрільби здійснював ракетний катер "Ивановец" чф рф. Він запустив по українському кораблю протикорабельну ракету "Москит". Ракета вцілила у середню частину корабля і вибухнула.
Так рашисти знищили корвет "Тернопіль".
"Тернопіль" вважався найновішим корветом ВМС ЗСУ, спущеним на воду 15 березня 2002 року. Екіпаж корабля під час анексії Криму на вимогу рашистів відмовлявся здаватися. Проте, через кілька днів капітан корабля Максім Ємєльянєнко повідомив, що помітив ознаки підготовки до захоплення корвету. Особовий склад був готовий відбивати штурм. Проте, все ж корабель рашисти захопили, і не без участі Ємєльянєнка, який виявився зрадником - єдиним з екіпажу у 100 моряків, хто зрадив свою присягу народу України та перейшов на бік і службу до ворога."
" ...Он прібєжал, взволнован крайнє, і сообщєньєм нас потряс, будто наш "научний лайнєр" возлє Франціі погряз: сгінул, топліво істратів, вєсь распался на кускі, двух бєзумных мишєбратьєв подобралі рибакі..." (с)
"Пісьмо, напісанноє в рєдакцію пєрєдачі "очєвідноє-нєвєроятноє", із сумашєдшєго дома (Канатчіковой дачі)", автор- Владімір Сємєновіч Высоцкій.
У перефразі ще можна помітити мої лапки у назві "научний лайнєр" (їх не було у Висоцького). "Научний лайнєр" в контексті - прикриття російського дизель-електричного підводного човна Б-261 "Новоросійськ", який виявився лайном (лайнером).
Якаясь гамасятіна падводна, і, доречі, дуже скрєпна..
Подводную Лодку СССР Выбросило на Камни у Берегов Швеции... ! 1981 рік.
https://www.youtube.com/watch?v=ZV_Q9VmVRHs