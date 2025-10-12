Підводний човен РФ "Новоросійськ" сплив біля Франції - у НАТО відреагували

Російський дизель-електричний підводний човен Б-261 "Новоросійськ" сплив на північному заході Франції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у командуванні військово-морських сил НАТО, зазначивши, що фрегат ВМС Франції направлений для спостереження за субмариною.

Раніше на човні були серйозні технічні проблеми, про які 27 вересня повідомляв канал "ВЧК-ОГПУ". Через пошкодження паливної системи "Новоросійськ" заправлявся прямо у трюм, що створювало небезпеку вибуху.

На борту не було деталей для ремонту та кваліфікованих фахівців, а екіпаж не міг усунути несправності.

Через аварію почали виникати й інші проблеми, а накопичене паливо стало вибухонебезпечним. Джерела повідомляють, що екіпаж міг лише скидати паливо у море.

"Новоросійськ" належить до проєкту 636.3 "Варшавянка" і входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Росії. Човен був закладений у 2010 році, спущений на воду у 2013 році та прийнятий до складу ВМФ у 2014 році.

Підводні човни цього проєкту Росія використовує для запуску крилатих ракет "Калібр" по Україні. НАТО стежить за ситуацією і готове реагувати на будь-які загрози на морі.

Нагадаємо, два літаки Королівських ВПС здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО для патрулювання кордону Росії на тлі нещодавніх вторгнень дронів РФ та винищувачів у повітряний простір Альянсу.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що ця місія не лише надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО російському диктатору Володимиру Путіну та супротивникам Британії.

