Підводний човен РФ "Новоросійськ" сплив біля Франції - у НАТО відреагували

Підводний човен РФ Новоросійськ сплив біля Франції

Російський дизель-електричний підводний човен Б-261 "Новоросійськ" сплив на північному заході Франції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у командуванні військово-морських сил НАТО, зазначивши, що фрегат ВМС Франції направлений для спостереження за субмариною.

Раніше на човні були серйозні технічні проблеми, про які 27 вересня повідомляв канал "ВЧК-ОГПУ". Через пошкодження паливної системи "Новоросійськ" заправлявся прямо у трюм, що створювало небезпеку вибуху.

На борту не було деталей для ремонту та кваліфікованих фахівців, а екіпаж не міг усунути несправності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна не виключає подальших провокацій РФ, спрямованих на випробування НАТО

Через аварію почали виникати й інші проблеми, а накопичене паливо стало вибухонебезпечним. Джерела повідомляють, що екіпаж міг лише скидати паливо у море.

"Новоросійськ" належить до проєкту 636.3 "Варшавянка" і входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Росії. Човен був закладений у 2010 році, спущений на воду у 2013 році та прийнятий до складу ВМФ у 2014 році.

Підводні човни цього проєкту Росія використовує для запуску крилатих ракет "Калібр" по Україні. НАТО стежить за ситуацією і готове реагувати на будь-які загрози на морі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомий дрон пролетів над авіабазою НАТО в Німеччині

Нагадаємо, два літаки Королівських ВПС здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО для патрулювання кордону Росії на тлі нещодавніх вторгнень дронів РФ та винищувачів у повітряний простір Альянсу.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що ця місія не лише надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО російському диктатору Володимиру Путіну та супротивникам Британії.

+16
" ...Он прібєжал, взволнован крайнє, і сообщєньєм нас потряс, будто наш "научний лайнєр" возлє Франціі погряз: сгінул, топліво істратів, вєсь распался на кускі, двух бєзумных мишєбратьєв подобралі рибакі..." (с)
+10
Пишуть, що корвет рашистів "Ивановец" затонув у Чорному морі, приблизно за 12 км від Донузлава біля кзбережжя Криму.
Головна версія: удари українських морських БЕКів MAGURA V5.
+7
Якби відреагували, він би більше не сплив.
Пишуть, що корвет рашистів "Ивановец" затонув у Чорному морі, приблизно за 12 км від Донузлава біля кзбережжя Криму.
Головна версія: удари українських морських БЕКів MAGURA V5.
Його ж ще минулого року потопили
ВІн почав тонути ще минулого року, а остаточно дістався дна лише зараз.
Нас тут итак за баранів тримають - брехня постійна, так ще й форумісти зі своїми "перевіреними фактами"
Не здивуюсь ,що будуть писати,форумісти ютюбовські.
Тамагавки вдарили по кремлю
У 2024 року цей Иванівець затонув
Так, ця новина минулорічна. Нажаль, таких самих свіжіших новин давно вже немає. А є лише про потоплення ворогом нашого корабля зв'язку "Сімферополь" в гирлі Дунаю. І все це - завдяки некомпетентності, неробству та недбалості командуючого ВМС Неїжпапи.

А щодо того "Ивановца", то як пишуть - його потоплення було своєрідною помстою за знищення новітнього українського корвета "Тернопіль".
Ось ця історія:
@ "21 липня 2023 року в "МО РФ" прозвітували про проведення навчань в акваторії Чорного моря. Під час них було знищено корабель-мішень. За повідомленням ЗМІ, мішенню став український корвет "Тернопіль", який окупанти захопили під час анексії Криму у 2014 році.
Навчальні стрільби здійснював ракетний катер "Ивановец" чф рф. Він запустив по українському кораблю протикорабельну ракету "Москит". Ракета вцілила у середню частину корабля і вибухнула.
Так рашисти знищили корвет "Тернопіль".
"Тернопіль" вважався найновішим корветом ВМС ЗСУ, спущеним на воду 15 березня 2002 року. Екіпаж корабля під час анексії Криму на вимогу рашистів відмовлявся здаватися. Проте, через кілька днів капітан корабля Максім Ємєльянєнко повідомив, що помітив ознаки підготовки до захоплення корвету. Особовий склад був готовий відбивати штурм. Проте, все ж корабель рашисти захопили, і не без участі Ємєльянєнка, який виявився зрадником - єдиним з екіпажу у 100 моряків, хто зрадив свою присягу народу України та перейшов на бік і службу до ворога."
То корабель привид. "Летючий лапотнік".
Як завжди НАТО відреагує стурбованістю і консультаціями. Не здивуюся якщо в Брюсселі в штаб квартирі НАТО з унітазу почнуть вилазити коричневі чоловічки.
Не плутайте "біля" берегів Франції, і в територіальних водах. Хоча теж не потопили б кацапське корито. Бо не в стані війни.
По тексту взагалі про воду не йдеться -"на північному заході Франції".Хз де то. Якого хера воно взагалі там плавало? Контрабанду возили чи дрони запускали ? На абордаж його і конфіскувати як порушника.
Якби відреагували, він би більше не сплив.
Она утонула?
" ...Он прібєжал, взволнован крайнє, і сообщєньєм нас потряс, будто наш "научний лайнєр" возлє Франціі погряз: сгінул, топліво істратів, вєсь распался на кускі, двух бєзумных мишєбратьєв подобралі рибакі..." (с)
Шедеврально! Хто автор?
Це перефраз з Висоцького.
Высоцкий... "Дорогая передача"
Моя версія рядків із загальновідомого хіта часів СРСР :
"Пісьмо, напісанноє в рєдакцію пєрєдачі "очєвідноє-нєвєроятноє", із сумашєдшєго дома (Канатчіковой дачі)", автор- Владімір Сємєновіч Высоцкій.
Та я здогадувався, що стиль Висоцького, але мене слово мишебратья з пантелику збило Вдало ви, як зараз кажуть, обгрейдили цей хіт. Дякую, посміявся...
Прошу.
У перефразі ще можна помітити мої лапки у назві "научний лайнєр" (їх не було у Висоцького). "Научний лайнєр" в контексті - прикриття російського дизель-електричного підводного човна Б-261 "Новоросійськ", який виявився лайном (лайнером).
гімно в воді завжди спливає )) шкільна фізика, різна густина матеріалів (закон архімеда там вже не працює) ))
Правду кажуть, гівно не тоне.
Главное в новости не написано - это были нейтральные территориальные води или нет...
І що? Допомогли їм?))
Вспливаайєм, хватайтє тапари с баграмі і на абардаж. Расчьот бєгіт к арудію. Саляру нада била брать в каністрах, бо в трюмах шото нє таво.
Якаясь гамасятіна падводна, і, доречі, дуже скрєпна..
Будьте милосердні - допоможіть їм померти.
Срочно вызывайте "Ашота" с баранами (боевыми).
Тільки но вчора , я написав про інциндент в 1981 році.. а сьогодні опачкі.
Подводную Лодку СССР Выбросило на Камни у Берегов Швеции... ! 1981 рік.
https://www.youtube.com/watch?v=ZV_Q9VmVRHs
накаркав... давай ще!
І цю кацапію ще хтось боїться ??? Після походу авіаносця "Кузя", який загадив усю атмосферу над Атлантикою димом, кацапстан треба було розчавити як клопа.
Чорний дим з труби Кузі йшов тому, що Кузін корабельний кок народила дитину, і команда Кузі довго обирала Папу
Потопіть його на)(уй
Тобто не затонув, шкода....
