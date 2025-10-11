УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7521 відвідувач онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
315 8

Цахкна не виключає подальших провокацій РФ, спрямованих на випробування НАТО

Маргус Цахкна про подальші провокації РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна задоволений рішучою реакцією НАТО на порушення російськими винищувачами повітряного простору його країни минулого місяця. Проте очікує подальших провокацій Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цахкна заявив в інтерв’ю dpa.

"Я впевнений, що Росія продовжуватиме ці провокації. Мова йде не про Естонію, а про єдність НАТО та випробування наших можливостей і трансатлантичної єдності", – сказав він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Цакхна зазначив,  що необхідно місію НАТО з моніторингу повітряного простору Балтії перетворити на справжню оборонну місію. Та наголосив на необхідності її модернізації за допомогою вдосконалення можливостей протиповітряної оборони.

Також він похвалив рішучість німецького уряду в питаннях політики безпеки.

"Ми бачимо, що новий уряд Німеччини дійсно змінив динаміку в Європі", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія готова відіграти провідну роль у розробленні безпілотників у ЄС, - глава міноборони країни Спрудс

Автор: 

НАТО (6886) росія (68364) Естонія (1749) Цахкна Маргус (98)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"рішучою реакцією НАТО" - це яка така реакція, рішуча? попиз_(_діти в соцмережах?
показати весь коментар
11.10.2025 10:32 Відповісти
НАТО "рішуче відреагувало", міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна задовольнився, на цьому все і закінчилося.
показати весь коментар
11.10.2025 10:34 Відповісти
Де ж це він побачив " рішучу " реакцію ? Провокувати НАТО заради випробувння не має сенсу - вже всі зрозуміли , що це недієздатна організація .
показати весь коментар
11.10.2025 10:43 Відповісти
А НАТО звісно й далі буде висловлювати занепокоєність та рішуче засуджувати дії рашки. За місяць навіть не спромоглись на рішення збивати ті дрони.
показати весь коментар
11.10.2025 10:51 Відповісти
Ждем - с
показати весь коментар
11.10.2025 10:56 Відповісти
Очікує? Одержить!
показати весь коментар
11.10.2025 11:14 Відповісти
НАТО це те саме що і оон, безпорадна організація, пуйло мабуть лікті кусає чому на них не пішов три роки тому.
показати весь коментар
11.10.2025 11:26 Відповісти
А як буде діяти блок якщо на територію країни члена висадиться військовий контингент без розпізновальних знаків і захопить якісь стратегічні об'єкти наприклад електростанції, військові бази ітд?? З ким вони будуть вести переговори якщо ***** відмежується і скаже домовляйтеся з ними бо вони місцеві повстанці..
показати весь коментар
11.10.2025 12:17 Відповісти
 
 