Цахкна не виключає подальших провокацій РФ, спрямованих на випробування НАТО

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна задоволений рішучою реакцією НАТО на порушення російськими винищувачами повітряного простору його країни минулого місяця. Проте очікує подальших провокацій Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цахкна заявив в інтерв’ю dpa.

"Я впевнений, що Росія продовжуватиме ці провокації. Мова йде не про Естонію, а про єдність НАТО та випробування наших можливостей і трансатлантичної єдності", – сказав він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Цакхна зазначив, що необхідно місію НАТО з моніторингу повітряного простору Балтії перетворити на справжню оборонну місію. Та наголосив на необхідності її модернізації за допомогою вдосконалення можливостей протиповітряної оборони.

Також він похвалив рішучість німецького уряду в питаннях політики безпеки.

"Ми бачимо, що новий уряд Німеччини дійсно змінив динаміку в Європі", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія готова відіграти провідну роль у розробленні безпілотників у ЄС, - глава міноборони країни Спрудс