Латвія готова відіграти провідну роль у розробленні безпілотників у ЄС, - глава міноборони країни Спрудс

Індустрія дронів

Латвія готова відіграти провідну роль у сфері розробки безпілотних літальних апаратів у Європейському Союзі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням Міноборони Латвії, про це заявив міністр оборони Андріс Спрудс під час переговорів із єврокомісаром із оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом.

Зазначається, що найважливішим проєктом оборони східного кордону є "Стіна дронів", яка включає фізичне укріплення кордону як у повітрі, так і на суші, а також технологічно передові оборонні рішення.

Так, Спрудс заявив про готовність Латвії відіграти провідну роль у розвитку можливостей безпілотників у Європейському Союзі.

Зазначається, що для досягнення цієї мети створено Центр компетенції з автономних систем, а також надається випробувальний майданчик для союзників.

Міністр наголосив, що латвійська індустрія безпілотників та боротьби з ними дуже активна, а місцева оборонна промисловість відіграє важливу роль у зміцненні регіональної безпеки та розбудові технологічної незалежності.

"Ми чітко розуміємо загрози, з якими стикаються країни східного флангу, включно з Латвією. Тому вкрай важливо швидко розвивати і зміцнювати нашу спільну оборону, починаючи зі зміцнення зовнішнього кордону НАТО і Євросоюзу", - зауважив своєю чергою Кубілюс.

Він зазначив, що "зміцнення безпеки на східному фланзі вимагає об’єднання національних ресурсів і глибоко інтегрованого регіонального підходу".

"Такі скоординовані дії з НАТО розглядаються як єдиний ефективний спосіб забезпечити реальний колективний захист і стримування для всього Європейського союзу", - наголосив єврокомісар.

Крім того, Кубілюс привітав ініціативу Латвії щодо зміцнення обороноздатності, зазначивши, що Латвія подає приклад і ділиться досвідом, який є цінним як для прикордонних країн і східного флангу, так і для всіх держав-членів НАТО в Європі. Він зазначив, що Латвія подає приклад того, як готуватися до оборони та стримувати будь-які провокації.

