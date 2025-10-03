УКР
НАТО потребує чітких процедур для збиття російських літаків-порушників, "червоні лінії" не допомагають, - глава МЗС Латвії Браже

Глава МЗС Латвії Байба Браже

У питанні можливого збиття російських винищувачів, що порушують повітряний простір країн НАТО, важливими є не розмови про "червоні лінії", а чіткі процедури відповідних дій та їхнє виконання.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала глава МЗС Латвії Байба Браже, інформує Цензор.НЕТ.

"Спекуляції про червоні лінії не допомагають. Найголовніше – щоб існували чіткі процедури дій та реагування. Найгіршим результатом було б випадкове збиття або інцидент такого роду. Якщо збиття й станеться, то це має бути абсолютно зрозуміло як тим, хто порушив повітряний простір, так і тим, хто на це відповідає. Військові добре знають, що робити", - зазначила вона.

Браже наголосила, що НАТО передало з цього приводу "чіткі меседжі" російській стороні.

"Усередині НАТО ці питання обговорювались, були консультації між союзниками, і чіткі меседжі передані росіянам. Усе доволі просто: найважливіше – мати чіткі процедури, щоб Росія розуміла, що порушення повітряного простору є неприпустимими, і що дії мають наслідки", - додала латвійська міністерка.

Як повідомлялося, Північноатлантична рада НАТО, яка зібралася на прохання Естонії для консультації відповідно до Статті 4 Вашингтонського договору, підтвердила, що Альянс реагуватиме на безвідповідальну поведінку Росії у необхідний спосіб та час, залишаючись відданим зобов’язанням в рамках Статті 5.

+3
їбашить їх нужно . от і всі процедури
показати весь коментар
03.10.2025 16:38 Відповісти
+1
У питанні можливого збиття російських винищувачів, що порушують повітряний простір країн НАТО, важливими є не розмови про "червоні лінії", а чіткі процедури відповідних дій та їхнє виконання. ЯКІ ПРОЦЕДУРИ,ЩО ВОНА НЕСЕ КУЙНЮ, ПОРУШНИКИ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ,МАЮТЬ ЗНИЩУВАТИСЬ ЯК ТІЛЬКИ БУДУТЬ ВИЯВЛЕНІ.
показати весь коментар
03.10.2025 16:35 Відповісти
+1
Боже, яке це НАТО кончене. Існують вже 76 років, а навіть самі не знають, як реагувати на повітряні атаки. Коли прилетить по Берліну чи Парижу, а воно прилетить з такими імпотентами при владі, тоді й будуть думати.
показати весь коментар
03.10.2025 16:40 Відповісти
Процедури - а збивати - нє?
показати весь коментар
03.10.2025 16:38 Відповісти
Шось турки не дуже питали про процедури, залетів- отримав
показати весь коментар
03.10.2025 16:39 Відповісти
Та припиніть вже про те збиття. Турки вибачилися за це у путєна й засудили свого пілота, нібито той діяв самостійно, всупереч наказу не збивати.
показати весь коментар
03.10.2025 17:57 Відповісти
Пояснюю для дебілів-сцикунів, що в танку. Навіть якщо ви зіб'єте руські літаки по ваших правилах, неузгоджених з ******, ви будете винуваті.)))))
показати весь коментар
03.10.2025 16:40 Відповісти
спочатку треба з півроку почухати ріпу - а потім розтелитися цитатами Канта. Ну і нарешті засунути червоні лінії в с раку. То 3.14дець які ялові.
показати весь коментар
03.10.2025 16:42 Відповісти
Проведіть хФіалєтові, якщо червоні не допомагають, імпотенти *******,
показати весь коментар
03.10.2025 16:44 Відповісти
Процедури в НАТО- чіткіше нІкуди.Один занепокоюється, другий стурбовується а ще двоє консультуються.
показати весь коментар
03.10.2025 16:45 Відповісти
а трєтьому НАТО зовсім не до вдоби - в кацапляндію воно хоче
показати весь коментар
03.10.2025 16:49 Відповісти
хоче в кацапію, дядік.
показати весь коментар
03.10.2025 16:52 Відповісти
Дозвольте Україну патрулювати ваше небо
показати весь коментар
03.10.2025 16:47 Відповісти
***** на валдаї відкрито висміяв НАТО і назвав його бумажним тигром. Оце дожили
показати весь коментар
03.10.2025 16:48 Відповісти
Турки показали як треба.
показати весь коментар
03.10.2025 16:55 Відповісти
Дуже ржачний цей тренд у ******** політиці шодо отіх смердючих червоних ліній.
показати весь коментар
03.10.2025 17:07 Відповісти
Думаю варто добре подумати пару десятків місяців і лише тоді коли узгодили спільне рішення висловити свою не згоду з агресивними діями і надіслати в кацапію ноту протесту.
400 лямів населення=багато бюрократів=багато часу від відчуття до рішення і від рішення до дії.
"ліберали" блін.
показати весь коментар
03.10.2025 17:08 Відповісти
***** дурак что на Украину попер. Надо было сразу Сувалкский коридор брать. Пока НАТО согласовывало бы процедуры, он бы уже всю Прибалтику оккупировал.)
показати весь коментар
03.10.2025 17:12 Відповісти
на кожну інструкція повинна бути інструкція как написати інструкцію на використання цієї інструкції...
показати весь коментар
03.10.2025 17:18 Відповісти
 
 