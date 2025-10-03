НАТО потребує чітких процедур для збиття російських літаків-порушників, "червоні лінії" не допомагають, - глава МЗС Латвії Браже
У питанні можливого збиття російських винищувачів, що порушують повітряний простір країн НАТО, важливими є не розмови про "червоні лінії", а чіткі процедури відповідних дій та їхнє виконання.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала глава МЗС Латвії Байба Браже, інформує Цензор.НЕТ.
"Спекуляції про червоні лінії не допомагають. Найголовніше – щоб існували чіткі процедури дій та реагування. Найгіршим результатом було б випадкове збиття або інцидент такого роду. Якщо збиття й станеться, то це має бути абсолютно зрозуміло як тим, хто порушив повітряний простір, так і тим, хто на це відповідає. Військові добре знають, що робити", - зазначила вона.
Браже наголосила, що НАТО передало з цього приводу "чіткі меседжі" російській стороні.
"Усередині НАТО ці питання обговорювались, були консультації між союзниками, і чіткі меседжі передані росіянам. Усе доволі просто: найважливіше – мати чіткі процедури, щоб Росія розуміла, що порушення повітряного простору є неприпустимими, і що дії мають наслідки", - додала латвійська міністерка.
Як повідомлялося, Північноатлантична рада НАТО, яка зібралася на прохання Естонії для консультації відповідно до Статті 4 Вашингтонського договору, підтвердила, що Альянс реагуватиме на безвідповідальну поведінку Росії у необхідний спосіб та час, залишаючись відданим зобов’язанням в рамках Статті 5.
400 лямів населення=багато бюрократів=багато часу від відчуття до рішення і від рішення до дії.
"ліберали" блін.