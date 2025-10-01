Кожен, хто порушує повітряний простір країн ЄС, може зазнати ударів у відповідь, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон попередив, що будь-який порушник повітряного простору Європи повинен бути готовий до ударів у відповідь.

Про це він заявив журналістам перед початком неформального саміту глав держав ЄС у Копенгагені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-хто, хто порушує європейський повітряний простір, може зазнати ударів у відповідь, бо це наше право, і ми забезпечимо повагу до європейського простору", - наголосив Макрон.

На його думку, усі "повітряні інциденти", які стались за останні тижні у Польщі, Румунії, Естонії, Данії, свідчать про те, що європейцям потрібні ефективні системи попередження про загрозу та тісна співпраця.

"Насправді, нам потрібно мати системи попереднього сповіщення, щоб передбачати загрозу. Вони технічно існують... Треба відлякувати противника завдяки можливостям далекобійного ураження, завдяки європейським балістичним можливостям. Нам потрібно мати більше систем протиракетної та протидронової оборони. Отже, тут ідеться водночас про інновації, але й про виробничу спроможність Європи", - сказав Макрон.

Французький лідер також згадав про європейське ядерне стримування, що є ефективним у "конфронтації з Росією, яка вже кілька років є дуже агресивним актором у нашому просторі".

Глава Франції додав, що європейці вже рухаються прискореним темпом, "щоб насамперед допомогти Україні, а також розробляти дедалі ефективніші антидронові системи для себе".

