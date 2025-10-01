УКР
Кожен, хто порушує повітряний простір країн ЄС, може зазнати ударів у відповідь, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон попередив, що будь-який порушник повітряного простору Європи повинен бути готовий до ударів у відповідь.

Про це він заявив журналістам перед початком неформального саміту глав держав ЄС у Копенгагені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-хто, хто порушує європейський повітряний простір, може зазнати ударів у відповідь, бо це наше право, і ми забезпечимо повагу до європейського простору", - наголосив Макрон.

На його думку, усі "повітряні інциденти", які стались за останні тижні у Польщі, Румунії, Естонії, Данії, свідчать про те, що європейцям потрібні ефективні системи попередження про загрозу та тісна співпраця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан каже, що країни ЄС мають збивати дрони, які незаконно залітають на їхню територію

"Насправді, нам потрібно мати системи попереднього сповіщення, щоб передбачати загрозу. Вони технічно існують... Треба відлякувати противника завдяки можливостям далекобійного ураження, завдяки європейським балістичним можливостям. Нам потрібно мати більше систем протиракетної та протидронової оборони. Отже, тут ідеться водночас про інновації, але й про виробничу спроможність Європи", - сказав Макрон.

Французький лідер також згадав про європейське ядерне стримування, що є ефективним у "конфронтації з Росією, яка вже кілька років є дуже агресивним актором у нашому просторі".

Глава Франції додав, що європейці вже рухаються прискореним темпом, "щоб насамперед допомогти Україні, а також розробляти дедалі ефективніші антидронові системи для себе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія у вересні вчинила 18 провокацій у небі над США та Європою, - ЦПД. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Європа (2054) літак (3042) Євросоюз (14227) Макрон Емманюель (1614) дрони (5824)
Топ коментарі
+4
оно то вот ведь как. можуть зазнати. а можуть і не зазнати.
ниочём
01.10.2025 18:26 Відповісти
01.10.2025 18:26 Відповісти
+2
шахеди не язиком ,а кулеметом збивають
01.10.2025 18:26 Відповісти
01.10.2025 18:26 Відповісти
+1
це той макрон, що 4 дні тому називав в інтерв'ю російські дрони - провокацією, на яку ЄС не поведеться і нічого не збиватиме (та ще й над власною територією)?

ну потужнік
01.10.2025 18:25 Відповісти
01.10.2025 18:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
01.10.2025 18:25 Відповісти
01.10.2025 18:26 Відповісти
01.10.2025 18:26 Відповісти
у нас показали мобільну групу , так там кулемет Максим рулить
01.10.2025 18:28 Відповісти
01.10.2025 18:28 Відповісти
это как лиса волк медведь в карты хотят поиграть,а медведь говорит :кто будет мухлевать,тот получит по наглой ,рыжей морде.
01.10.2025 18:26 Відповісти
01.10.2025 18:26 Відповісти
Але це не точно.
01.10.2025 18:30 Відповісти
01.10.2025 18:30 Відповісти
Може зазнати, але ж не зазнає.
01.10.2025 18:31 Відповісти
01.10.2025 18:31 Відповісти
А можуть і не зазнати...
01.10.2025 18:32 Відповісти
01.10.2025 18:32 Відповісти
Два Шахеди рухаються в напрямку Польщі через Волинь - яке там прикордонне воєводство, врубайте тривогу, піднімайте літаки
01.10.2025 18:36 Відповісти
01.10.2025 18:36 Відповісти
не літаки ,а гелікоптери
01.10.2025 18:38 Відповісти
01.10.2025 18:38 Відповісти
Від може зазнати до зазнає ударів велиика "відстань" у збірах, консультація, розмовах та висказуваннях стурбованої озабоченості чи озабоченої стурбованість з розповідями по півроку що це неприпустимо, не треба ескалації й провокації..... такоє.
01.10.2025 18:37 Відповісти
01.10.2025 18:37 Відповісти
Не вчіть європейців що їм робити, вони у всякому випадку не знімають клістрони зі своїх систем ППО.
01.10.2025 19:33 Відповісти
01.10.2025 19:33 Відповісти
Макрон поступово перетворюється на політичного імпотента.
01.10.2025 19:47 Відповісти
01.10.2025 19:47 Відповісти
Так дій уже птан...
01.10.2025 20:00 Відповісти
01.10.2025 20:00 Відповісти
 
 