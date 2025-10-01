Орбан каже, що країни ЄС мають збивати дрони, які незаконно залітають на їхню територію
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що безпілотники, які незаконно порушують територію країн-членів Європейського Союзу, повинні бути збиті.
Про це Орбан заявив перед початком неформального саміту Європейської ради 1 жовтня у Копенгагені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За словами угорського прем'єра, держави Євросоюзу повинні збивати дрони-порушники.
"Збивайте їх! Ось і все. Якщо у вас опинилися дрони, які не належать вашій державі, збивайте їх, звісно", - заявив Орбан.
Нагадаємо, раніше глава уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна має право збивати безпілотники Росії, які порушують повітряний простір ЄС.
Готується провокація: збиття "невідомого дрона" над прикордонним нп Угорщини з наступним звинуваченням України і запитом на активацію 5 статті НАТО.