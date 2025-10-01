УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8807 відвідувачів онлайн
Новини Порушення повітряного простору Дрони РФ над Європою
707 11

Орбан каже, що країни ЄС мають збивати дрони, які незаконно залітають на їхню територію

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що безпілотники, які незаконно порушують територію країн-членів Європейського Союзу, повинні бути збиті.

Про це Орбан заявив перед початком неформального саміту Європейської ради 1 жовтня у Копенгагені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами угорського прем'єра, держави Євросоюзу повинні збивати дрони-порушники.

"Збивайте їх! Ось і все. Якщо у вас опинилися дрони, які не належать вашій державі, збивайте їх, звісно", - заявив Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина "не боїться" російських дронів та зіб’є їх, якщо вони порушать повітряний простір, - Орбан

Нагадаємо, раніше глава уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна має право збивати безпілотники Росії, які порушують повітряний простір ЄС.

Автор: 

Євросоюз (14227) Орбан Віктор (649) дрони (5824)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Ти дивись розпетушився. А збивалка виросла? А що ***** скаже?
показати весь коментар
01.10.2025 15:14 Відповісти
+1
над Угорщиною.нехай мадяри самі розбираються.для них рашист.гарант безпеки...
показати весь коментар
01.10.2025 15:19 Відповісти
+1
Як свій дрон запустив в Україну, то пропонував не звертати увагу...
показати весь коментар
01.10.2025 15:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ну на неможе бути , сракатий тебе що оса вжалила що ти став таким сміливим .
показати весь коментар
01.10.2025 15:14 Відповісти
Ти дивись розпетушився. А збивалка виросла? А що ***** скаже?
показати весь коментар
01.10.2025 15:14 Відповісти
З Трампом поговорило.
показати весь коментар
01.10.2025 15:16 Відповісти
Орбан our elephant?
показати весь коментар
01.10.2025 15:17 Відповісти
над Угорщиною.нехай мадяри самі розбираються.для них рашист.гарант безпеки...
показати весь коментар
01.10.2025 15:19 Відповісти
Говорять, що домовились через Болгарію газ і нафту купляти. Ось його і попустило
показати весь коментар
01.10.2025 15:32 Відповісти
А якщо російський пепелац залетить - та невже теж збивати? Та ні, звісно, російських лєталок це не стосується.
показати весь коментар
01.10.2025 15:41 Відповісти
Як свій дрон запустив в Україну, то пропонував не звертати увагу...
показати весь коментар
01.10.2025 15:42 Відповісти
Особенно мадьярские дроны которые наводят ракетные удары орков.
показати весь коментар
01.10.2025 16:09 Відповісти
Інфа з ненадійного джерела, але в тему.
Готується провокація: збиття "невідомого дрона" над прикордонним нп Угорщини з наступним звинуваченням України і запитом на активацію 5 статті НАТО.
показати весь коментар
01.10.2025 16:13 Відповісти
На кривую (4 буквы) есть (3 буквы) с винтом. Провокация будет с использованием кацапского дрона.
показати весь коментар
01.10.2025 16:22 Відповісти
 
 