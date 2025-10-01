Орбан говорит, что страны ЕС должны сбивать дроны, которые незаконно залетают на их территорию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что беспилотники, которые незаконно нарушают территорию стран-членов Европейского Союза, должны быть сбиты.

Об этом Орбан заявил перед началом неформального саммита Европейского совета 1 октября в Копенгагене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам венгерского премьера, государства Евросоюза должны сбивать дроны-нарушители.

"Сбивайте их! Вот и все. Если у вас оказались дроны, которые не принадлежат вашему государству, сбивайте их, конечно", - заявил Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия "не боится" российских дронов и собьет их, если они нарушат воздушное пространство, - Орбан

Напомним, ранее глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что страна имеет право сбивать беспилотники России, которые нарушают воздушное пространство ЕС.