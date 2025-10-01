РУС
Орбан говорит, что страны ЕС должны сбивать дроны, которые незаконно залетают на их территорию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что беспилотники, которые незаконно нарушают территорию стран-членов Европейского Союза, должны быть сбиты.

Об этом Орбан заявил перед началом неформального саммита Европейского совета 1 октября в Копенгагене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам венгерского премьера, государства Евросоюза должны сбивать дроны-нарушители.

"Сбивайте их! Вот и все. Если у вас оказались дроны, которые не принадлежат вашему государству, сбивайте их, конечно", - заявил Орбан.

Напомним, ранее глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что страна имеет право сбивать беспилотники России, которые нарушают воздушное пространство ЕС.

Евросоюз (17645) Орбан Виктор (552) дроны (4905)
Ти дивись розпетушився. А збивалка виросла? А що ***** скаже?
01.10.2025 15:14
над Угорщиною.нехай мадяри самі розбираються.для них рашист.гарант безпеки...
01.10.2025 15:19
Як свій дрон запустив в Україну, то пропонував не звертати увагу...
01.10.2025 15:42
Та ну на неможе бути , сракатий тебе що оса вжалила що ти став таким сміливим .
01.10.2025 15:14
Ти дивись розпетушився. А збивалка виросла? А що ***** скаже?
01.10.2025 15:14
З Трампом поговорило.
01.10.2025 15:16
Орбан our elephant?
01.10.2025 15:17
над Угорщиною.нехай мадяри самі розбираються.для них рашист.гарант безпеки...
01.10.2025 15:19
Говорять, що домовились через Болгарію газ і нафту купляти. Ось його і попустило
01.10.2025 15:32
А якщо російський пепелац залетить - та невже теж збивати? Та ні, звісно, російських лєталок це не стосується.
01.10.2025 15:41
Як свій дрон запустив в Україну, то пропонував не звертати увагу...
01.10.2025 15:42
Особенно мадьярские дроны которые наводят ракетные удары орков.
01.10.2025 16:09
Інфа з ненадійного джерела, але в тему.
Готується провокація: збиття "невідомого дрона" над прикордонним нп Угорщини з наступним звинуваченням України і запитом на активацію 5 статті НАТО.
01.10.2025 16:13
На кривую (4 буквы) есть (3 буквы) с винтом. Провокация будет с использованием кацапского дрона.
01.10.2025 16:22
 
 