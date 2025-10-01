Орбан говорит, что страны ЕС должны сбивать дроны, которые незаконно залетают на их территорию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что беспилотники, которые незаконно нарушают территорию стран-членов Европейского Союза, должны быть сбиты.
Об этом Орбан заявил перед началом неформального саммита Европейского совета 1 октября в Копенгагене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По словам венгерского премьера, государства Евросоюза должны сбивать дроны-нарушители.
"Сбивайте их! Вот и все. Если у вас оказались дроны, которые не принадлежат вашему государству, сбивайте их, конечно", - заявил Орбан.
Напомним, ранее глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что страна имеет право сбивать беспилотники России, которые нарушают воздушное пространство ЕС.
Андрій
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
Володимир Коржов #575140
Готується провокація: збиття "невідомого дрона" над прикордонним нп Угорщини з наступним звинуваченням України і запитом на активацію 5 статті НАТО.