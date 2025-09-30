Венгрия "не боится" российских дронов и сбивает их, если они нарушают воздушное пространство, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт "не боится" российских беспилотников и будет сбивать их, если они нарушат воздушное пространство страны.

Об этом он сказал в интервью Harcosok Órája, информирует Цензор.НЕТ.

Орбан ответил на вопрос о том, сможет ли Венгрия защитить свое воздушное пространство, если российские беспилотники случайно или намеренно залетят в страну.

"Насколько я знаю, да. Мы не боимся этого. Мы, конечно же, собьем их", - заявил венгерский премьер.

В то же время Орбан преуменьшил беспокойство по поводу того, что российские беспилотники нарушают воздушное пространство нескольких стран Европы, а также раскритиковал "позицию западноевропейцев".

"Мы (Европа) сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабые", - сказал он.

"Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба", - добавил венгерский премьер.

