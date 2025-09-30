РУС
Новости
957 23

Венгрия "не боится" российских дронов и сбивает их, если они нарушают воздушное пространство, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт "не боится" российских беспилотников и будет сбивать их, если они нарушат воздушное пространство страны.

Об этом он сказал в интервью Harcosok Órája, информирует Цензор.НЕТ.

Орбан ответил на вопрос о том, сможет ли Венгрия защитить свое воздушное пространство, если российские беспилотники случайно или намеренно залетят в страну.

"Насколько я знаю, да. Мы не боимся этого. Мы, конечно же, собьем их", - заявил венгерский премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан - к Туску: Венгрия не находится в состоянии войны с РФ, как и Европейский Союз

В то же время Орбан преуменьшил беспокойство по поводу того, что российские беспилотники нарушают воздушное пространство нескольких стран Европы, а также раскритиковал "позицию западноевропейцев".

"Мы (Европа) сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабые", - сказал он.

"Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба", - добавил венгерский премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не откажется от российской нефти и газа. РФ - наш гарант безопасности, - Орбан

Венгрия (2164) россия (97457) Орбан Виктор (552) дроны (4890)
Топ комментарии
+2
Щось ця ропуха розквакалась.
показать весь комментарий
30.09.2025 19:30 Ответить
+2
Языком по жопе
показать весь комментарий
30.09.2025 19:30 Ответить
+2
Ага. Угорщина - велика військова потуга (чи папуга). 😁

Становий хребет НАТО.
показать весь комментарий
30.09.2025 19:31 Ответить
Спецы говорят что последний ракетный удар заводу в Закарпатье был после прилета мадьярских дронов.
показать весь комментарий
30.09.2025 19:33 Ответить
Щоб знати координати заводу, який відомий на всю Європу не потрібні дрони.
показать весь комментарий
30.09.2025 19:43 Ответить
А збивалка хоч є?
показать весь комментарий
30.09.2025 19:33 Ответить
Який сміливий 👍 мабуть думає що чи Україна все позбиває чи через Карпати кацапські дрони не перелетять 🤔
показать весь комментарий
30.09.2025 19:34 Ответить
Звичайно, вони їх не бояться, бо мад'ярськ-орбанівська кагебе сама їх запускає на Україну.
показать весь комментарий
30.09.2025 19:36 Ответить
Ми (Європа) сильніші в усіх вимірах. МАДЯРСЬКИЙ ДЕБІЛ ,ПЛЯТЬ ,КОТРИЙ В БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ БЛОКУЄ РІШЕННЯ ЄВРОПИ ВВАЖАЄ СЕБЕ.РАШИСТСЬКОГО СРА...ОЛИЗА , ЗА "МИ ЄВРОПА".ТИ СМЕРДЯЧА РАШИСТСЬКА ",,,ОПА"
показать весь комментарий
30.09.2025 19:36 Ответить
Дурний і не лікується
показать весь комментарий
30.09.2025 19:36 Ответить
Так лікарі відмовились лікувати))) тілько лоботомія..
показать весь комментарий
30.09.2025 19:46 Ответить
Пуйло по друзям не стріляє!
Такий собі бізнес - газ і нафта за товари подвійного призначеня.
показать весь комментарий
30.09.2025 19:39 Ответить
тільки дурні нічого не бояться.
показать весь комментарий
30.09.2025 19:40 Ответить
Війна вирішена - росіяни перемогли. Головне питання тепер - коли і з ким вони укладуть мир, - Орбан
показать весь комментарий
30.09.2025 19:45 Ответить
Так кацапи ж по свАім нЄ запускають, мля.
показать весь комментарий
30.09.2025 19:49 Ответить
И сколько сбили? Ноль
показать весь комментарий
30.09.2025 19:51 Ответить
Європейці як жирний мамин синочок в окулярах, який дуже хоче виглядати крутим.
показать весь комментарий
30.09.2025 19:58 Ответить
Та воно ж кацапоподібне! В його макитрі цілком спокійно живуть протилежні тези: "росія перемагає" і "росія слабка". Здається в психіатрії це називається "когнитивний дисонанс" або простіше "шизофренія". (можливо, помиляюсь, але фахівці мене виправлять)
показать весь комментарий
30.09.2025 20:08 Ответить
 
 