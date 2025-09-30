Венгрия "не боится" российских дронов и сбивает их, если они нарушают воздушное пространство, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт "не боится" российских беспилотников и будет сбивать их, если они нарушат воздушное пространство страны.
Об этом он сказал в интервью Harcosok Órája, информирует Цензор.НЕТ.
Орбан ответил на вопрос о том, сможет ли Венгрия защитить свое воздушное пространство, если российские беспилотники случайно или намеренно залетят в страну.
"Насколько я знаю, да. Мы не боимся этого. Мы, конечно же, собьем их", - заявил венгерский премьер.
В то же время Орбан преуменьшил беспокойство по поводу того, что российские беспилотники нарушают воздушное пространство нескольких стран Европы, а также раскритиковал "позицию западноевропейцев".
"Мы (Европа) сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабые", - сказал он.
"Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба", - добавил венгерский премьер.
Де там в тебе той барижний НПЗ, на якому ти заробляєш?
2. Є частина Угорщини, яка підтримує Орбана, і є інша, яка його не підтримує.
Становий хребет НАТО.
Такий собі бізнес - газ і нафта за товари подвійного призначеня.