Орбан – Туску: Венгрия не находится в состоянии войны с РФ, как и Европейский Союз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал премьера Польши Дональда Туска за его заявление о том, что "война в Украине - это наша война".

Об этом Орбан написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Дональд Туск, вы можете думать, что находитесь в состоянии войны с Россией, но Венгрия - нет. Так же, как и Европейский Союз. Вы играете в опасную игру с жизнями и безопасностью миллионов европейцев. Это очень плохо!" - написал Орбан.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск говоря о войне в Украине, отметил, что "это вопрос безопасности, защиты и возможности выживания западной цивилизации. Это наша война".