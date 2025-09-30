РУС
Новости Антиукраинская позиция Орбана
737 7

Орбан – Туску: Венгрия не находится в состоянии войны с РФ, как и Европейский Союз

Орбан обратился к Туску

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал премьера Польши Дональда Туска за его заявление о том, что "война в Украине - это наша война".

Об этом Орбан написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Дональд Туск, вы можете думать, что находитесь в состоянии войны с Россией, но Венгрия - нет. Так же, как и Европейский Союз. Вы играете в опасную игру с жизнями и безопасностью миллионов европейцев. Это очень плохо!" - написал Орбан.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск говоря о войне в Украине, отметил, что "это вопрос безопасности, защиты и возможности выживания западной цивилизации. Это наша война".

Автор: 

Туск Дональд (813) Орбан Виктор (546) война в Украине (6348)
Чим більше Орбан гавкає на європейців - тим швидше вони його , нарешті , забанять ... сподіваюсь
30.09.2025 18:46 Ответить
Поки війна їх не торкнулася, це поки що не їхня війна...
30.09.2025 18:49 Ответить
Пора вже йому холодної водички… чоловік явно температурить .
30.09.2025 18:53 Ответить
Тупорила тварина. Мало мабуть мадярів в 1956 році перебили, що така пам'ять коротка. Кацапи грозяться "можем повторить", мадяри думають,що вони в стороні лишаться? Чи так дуже хочуть знову опинитися в "союзі", тільки на відміну від Європейського в тому "союзі" у них права голосу вже не буде.
30.09.2025 18:53 Ответить
Це не війна Орбана...
Хороніть на🤬уй нафтопровід "Дружба".
30.09.2025 18:54 Ответить
Угорщина не перебуває у стані війни з РФ, АЛЕ ВОНА ПЕРЕБУВАЄ В СТАНІ ВІЙНИ РАЗОМ З КУЙЛОМ ПРОТИ УКРАЇНИ .
30.09.2025 19:06 Ответить
До 1956 теж так думали, поки савєцькі танки в Будапешт не зайшли.
