Война в Украине – это наша война, будущее Запада под угрозой, – Туск

Туск о войне в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск на Варшавском форуме по безопасности заявил, что только солидарность Запада с Украиной сможет предотвратить катастрофические последствия российской агрессии для мира.

"Нам нужно осознать, что речь идет не о любви к Украине, не о плохом или хорошем опыте, связанном с историей, которая касается Украины. Это вопрос солидарности (со страной - ред.), на которую напал агрессор. Это вопрос безопасности, защиты и возможности выживания западной цивилизации. Это наша война", - отметил Туск.

По его словам, поражение Украины в войне с Россией будет иметь глобальные последствия, которые будут влиять и на будущие поколения.

"Если мы проиграем эту войну - потому что мы должны говорить "мы", - последствия коснутся не только нашего поколения, но и последующих. В Польше, в Европе, в США, во всех уголках мира - без сомнения. Когда я говорю "это наша война", надо думать о практических последствиях", - предостерег Туск.

Он подчеркнул, что Польша быстро осознала невозможность экономии на безопасности, поэтому начала масштабную модернизацию армии и стала одним из самых активных сторонников единства НАТО и ЕС. По его мнению, вера в победу Украины имеет ключевое значение и должна стать мотивацией для всей Европы.

"Украина не сдалась. Она продолжает бороться. Если Украина может сопротивляться, быть отважной, героической и прагматичной, то почему мы в Европе должны иметь комплексы перед агрессором?" - сказал Туск.

Глава польского правительства призвал западные страны не поддаваться иллюзии, что мир в регионе гарантирован, и подчеркнул, что единство и решимость стран Запада обеспечат победу Украины, которую он считает общей победой для всех союзников.

Варшавский форум по безопасности(Warsaw Security Forum)

Ежегодно форум собирает более 2 500 участников из более 90 стран - чиновников, руководителей международных организаций, экспертов, представителей бизнеса и гражданского общества.

В этом году он проходит 29-30 сентября 2025 года в Варшаве. Это 12-е ежегодное издание WSF. "Страной-партнером" в этом году является Франция.

Одной из важных тем форума являются вопросы поддержки Украины, укрепления обороноспособности Европы, трансатлантического единства и привлечения России к ответственности.

+1
Якби це була ваша війна, ви б сюди зброю, людей прислали, і небо над Україною закрили, а не відсиджувалися за спинами українських дітей. Сцикуни ви обісцяні, такими в Історії і будете записані.
29.09.2025 12:58 Ответить
+1
Війна то їхня, але українські міністри не приїжджають на нові меморіальні кладовища десь під Варшавою чи Парижем.
29.09.2025 13:00 Ответить
+1
Як говорити - "Це наша війна, виживання цивілізації, безпека ЄС!"
Як діяти - "Це не наша війна, інакше буде ескалація"
29.09.2025 13:01 Ответить
Якщо це і ваша війна, то де ваші солдати? Ні ті кількадесят добровольців, в контингенти в десятки тисяч? Одними пакетами зброї і грошей тут не обійдеться. Україна вже мобілізувала 1,5 млн свої чоловіків. Чи ви хочете, щоби вибили всіх українських чоловіків, а тоді будете вже самі воювати? Ну це якось не по європейськи, де ті ваші цінності?
29.09.2025 13:05 Ответить
Накуй
29.09.2025 13:14 Ответить
Чергове бла бла бла без будь яких наслідків. Короче не про що. А ні мабуть скоро вибори у Польщі треба проценти піднімати серед вибрців.
29.09.2025 13:07 Ответить
Ще не усвідомили. Туска, модцом.
29.09.2025 13:10 Ответить
Це очевидні речі, упродовж 11 років війни ****** проти Мирної України!!!
Президенти Польщі, Валенса і Качинський, теж саме казали!!
29.09.2025 13:11 Ответить
Йшов 24 рік війни. Новийпшек куярить. Одне й те саме.
29.09.2025 13:13 Ответить
Тут у коментах Польщі закидають - де ваші люди/вояки і подібне...
Хочу нагадати, що ми вивели нашіх військових з Іраку, не посилали їх до Грузії, не допомагали Сірії...
То давайте подивимося спочатку на себе !!!
П.С.
Європа приймає наших біженців, а ми сирійських не приймали...
29.09.2025 13:18 Ответить
 
 