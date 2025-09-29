Война в Украине – это наша война, будущее Запада под угрозой, – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск на Варшавском форуме по безопасности заявил, что только солидарность Запада с Украиной сможет предотвратить катастрофические последствия российской агрессии для мира.

об этом сообщает Укринформ.

"Нам нужно осознать, что речь идет не о любви к Украине, не о плохом или хорошем опыте, связанном с историей, которая касается Украины. Это вопрос солидарности (со страной - ред.), на которую напал агрессор. Это вопрос безопасности, защиты и возможности выживания западной цивилизации. Это наша война", - отметил Туск.

По его словам, поражение Украины в войне с Россией будет иметь глобальные последствия, которые будут влиять и на будущие поколения.

"Если мы проиграем эту войну - потому что мы должны говорить "мы", - последствия коснутся не только нашего поколения, но и последующих. В Польше, в Европе, в США, во всех уголках мира - без сомнения. Когда я говорю "это наша война", надо думать о практических последствиях", - предостерег Туск.

Он подчеркнул, что Польша быстро осознала невозможность экономии на безопасности, поэтому начала масштабную модернизацию армии и стала одним из самых активных сторонников единства НАТО и ЕС. По его мнению, вера в победу Украины имеет ключевое значение и должна стать мотивацией для всей Европы.

"Украина не сдалась. Она продолжает бороться. Если Украина может сопротивляться, быть отважной, героической и прагматичной, то почему мы в Европе должны иметь комплексы перед агрессором?" - сказал Туск.

Глава польского правительства призвал западные страны не поддаваться иллюзии, что мир в регионе гарантирован, и подчеркнул, что единство и решимость стран Запада обеспечат победу Украины, которую он считает общей победой для всех союзников.

Варшавский форум по безопасности(Warsaw Security Forum)

Ежегодно форум собирает более 2 500 участников из более 90 стран - чиновников, руководителей международных организаций, экспертов, представителей бизнеса и гражданского общества.

В этом году он проходит 29-30 сентября 2025 года в Варшаве. Это 12-е ежегодное издание WSF. "Страной-партнером" в этом году является Франция.

Одной из важных тем форума являются вопросы поддержки Украины, укрепления обороноспособности Европы, трансатлантического единства и привлечения России к ответственности.