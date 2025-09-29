Війна в Україні – це наша війна, майбутнє Заходу під загрозою, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на Варшавському безпековому форумі заявив, що лише солідарність Заходу з Україною зможе упередити катастрофічні наслідки російської агресії для світу.

"Нам потрібно усвідомити, що йдеться не про любов до України, не про поганий чи хороший досвід, пов'язаний з історією, яка стосується України. Це питання солідарності (з країною - ред.), на яку напав агресор. Це питання безпеки, захисту та можливості виживання західної цивілізації. Це наша війна", - зазначив Туск.

За його словами, поразка України у війні з Росією матиме глобальні наслідки, що впливатимуть і на майбутні покоління.

"Якщо ми програємо цю війну - бо ми повинні казати "ми", - наслідки торкнуться не лише нашого покоління, а й наступних. У Польщі, в Європі, у США, в усіх куточках світу - без сумніву. Коли я кажу "це наша війна", треба думати про практичні наслідки", - застеріг Туск.

Він підкреслив, що Польща швидко усвідомила неможливість економії на безпеці, тому розпочала масштабну модернізацію армії та стала одним із найактивніших прихильників єдності НАТО й ЄС. На його думку, віра у перемогу України має ключове значення і повинна стати мотивацією для всієї Європи.

"Україна не здалася. Вона продовжує боротися. Якщо Україна може чинити опір, бути відважною, героїчною і прагматичною, то чому ми в Європі маємо мати комплекси перед агресором?" - сказав Туск.

Голова польського уряду закликав західні країни не піддаватися ілюзії, що мир у регіоні гарантований, і наголосив, що єдність та рішучість країн Заходу забезпечать перемогу України, яку він вважає спільною перемогою для всіх союзників.

Варшавський безпековий форум ( Warsaw Security Forum )

Щороку форум збирає понад 2 500 учасників із понад 90 країн - урядовців, керівників міжнародних організацій, експертів, представників бізнесу та громадянського суспільства.

Цього року він проходить 29–30 вересня 2025 року у Варшаві. Це 12-те щорічне видання WSF. "Країною-партнером" цьогоріч є Франція.

Однією з важливих тем форуму є питання підтримки України, зміцнення обороноздатності Європи, трансатлантичної єдності і притягнення Росії до відповідальності.