Війна в Україні – це наша війна, майбутнє Заходу під загрозою, - Туск

Туск про війну в України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на Варшавському безпековому форумі заявив, що лише солідарність Заходу з Україною зможе упередити катастрофічні наслідки російської агресії для світу.

"Нам потрібно усвідомити, що йдеться не про любов до України, не про поганий чи хороший досвід, пов'язаний з історією, яка стосується України. Це питання солідарності (з країною - ред.), на яку напав агресор. Це питання безпеки, захисту та можливості виживання західної цивілізації. Це наша війна", - зазначив Туск.

За його словами, поразка України у війні з Росією матиме глобальні наслідки, що впливатимуть і на майбутні покоління.

"Якщо ми програємо цю війну - бо ми повинні казати "ми", - наслідки торкнуться не лише нашого покоління, а й наступних. У Польщі, в Європі, у США, в усіх куточках світу - без сумніву. Коли я кажу "це наша війна", треба думати про практичні наслідки", - застеріг Туск.

Він підкреслив, що Польща швидко усвідомила неможливість економії на безпеці, тому розпочала масштабну модернізацію армії та стала одним із найактивніших прихильників єдності НАТО й ЄС. На його думку, віра у перемогу України має ключове значення і повинна стати мотивацією для всієї Європи.

"Україна не здалася. Вона продовжує боротися. Якщо Україна може чинити опір, бути відважною, героїчною і прагматичною, то чому ми в Європі маємо мати комплекси перед агресором?" - сказав Туск.

Голова польського уряду закликав західні країни не піддаватися ілюзії, що мир у регіоні гарантований, і наголосив, що єдність та рішучість країн Заходу забезпечать перемогу України, яку він вважає спільною перемогою для всіх союзників.

Варшавський безпековий форум (Warsaw Security Forum)

Щороку форум збирає понад 2 500 учасників із понад 90 країн - урядовців, керівників міжнародних організацій, експертів, представників бізнесу та громадянського суспільства.

Цього року він проходить  29–30 вересня 2025 року у Варшаві. Це 12-те щорічне видання WSF. "Країною-партнером" цьогоріч є Франція. 

Однією з важливих тем форуму є питання підтримки України, зміцнення обороноздатності Європи, трансатлантичної єдності і притягнення Росії до відповідальності.

Туск Дональд (593) Форум (135) війна в Україні (6378)
Якби це була ваша війна, ви б сюди зброю, людей прислали, і небо над Україною закрили, а не відсиджувалися за спинами українських дітей. Сцикуни ви обісцяні, такими в Історії і будете записані.
Війна то їхня, але українські міністри не приїжджають на нові меморіальні кладовища десь під Варшавою чи Парижем.
Як говорити - "Це наша війна, виживання цивілізації, безпека ЄС!"
Як діяти - "Це не наша війна, інакше буде ескалація"
Якщо це і ваша війна, то де ваші солдати? Ні ті кількадесят добровольців, в контингенти в десятки тисяч? Одними пакетами зброї і грошей тут не обійдеться. Україна вже мобілізувала 1,5 млн свої чоловіків. Чи ви хочете, щоби вибили всіх українських чоловіків, а тоді будете вже самі воювати? Ну це якось не по європейськи, де ті ваші цінності?
Накуй
Чергове бла бла бла без будь яких наслідків. Короче не про що. А ні мабуть скоро вибори у Польщі треба проценти піднімати серед вибрців.
Ще не усвідомили. Туска, модцом.
Це очевидні речі, упродовж 11 років війни ****** проти Мирної України!!!
Президенти Польщі, Валенса і Качинський, теж саме казали!!
Йшов 24 рік війни. Новийпшек куярить. Одне й те саме.
Тут у коментах Польщі закидають - де ваші люди/вояки і подібне...
Хочу нагадати, що ми вивели нашіх військових з Іраку, не посилали їх до Грузії, не допомагали Сірії...
То давайте подивимося спочатку на себе !!!
П.С.
Європа приймає наших біженців, а ми сирійських не приймали...
