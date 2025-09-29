Росія не буде встановлювати нові кордони в Україні, - Зеленський

Росія не зможе силою змінювати визначені Конституцією кордони України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Варшавському форумі з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Журналісти запитали у президента, чи готовий він піти на територіальні поступки, щоб закінчити війну. У відповідь він повторив, що кордони України визначені її Конституцією.

"Росія не буде встановлювати нові кордони в Україні", - заявив Зеленський.

Він також додав що відкритий до "дипломатичних" переговорів.

За його словами, наразі головна зброя, яка потрібна Україні, - це "єдність". Окрім того, Зеленський попередив про спроби розділити Європу.

Нагадаємо, Зеленський також зазначив, що Росія не змогла дестабілізувати Молдову після виборів.