Новини Територіальні поступки
1 245 12

Росія не буде встановлювати нові кордони в Україні, - Зеленський

зеленський

Росія не зможе силою змінювати визначені Конституцією кордони України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Варшавському форумі з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Журналісти запитали у президента, чи готовий він піти на територіальні поступки, щоб закінчити війну. У відповідь він повторив, що кордони України визначені її Конституцією.

"Росія не буде встановлювати нові кордони в Україні", - заявив Зеленський.

Він також додав що відкритий до "дипломатичних" переговорів.

За його словами, наразі головна зброя, яка потрібна Україні, - це "єдність". Окрім того, Зеленський попередив про спроби розділити Європу.

Нагадаємо, Зеленський також зазначив, що Росія не змогла дестабілізувати Молдову після виборів.

Зеленський Володимир (25648) територіальні претензії (35) війна в Україні (6378)
Топ коментарі
+6
29.09.2025 12:42 Відповісти
+3
Війська РФ просунулися у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового, - DeepState. а це що ? Просто кацапи як зверху написано "немного отодвигают украинские границы", і що саме страшно-орда просувається кожен, а Зелень робиться відосіки і більше нічого, а Сирський вміє 100 разів віджиматися
29.09.2025 12:46 Відповісти
+2
Гдєта пасєрєдінє …. Від 40 лєт нє лоха з Оманськими…
29.09.2025 12:43 Відповісти
29.09.2025 12:42 Відповісти
29.09.2025 12:53 Відповісти
Ну що ж ти поробиш коли воно нічого крім брехати і красти не вміє!!!
29.09.2025 13:28 Відповісти
Юридично - ні - а фактично вони товчуться на нашій землі
29.09.2025 12:43 Відповісти
Гдєта пасєрєдінє …. Від 40 лєт нє лоха з Оманськими…
29.09.2025 12:43 Відповісти
Війська РФ просунулися у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового, - DeepState. а це що ? Просто кацапи як зверху написано "немного отодвигают украинские границы", і що саме страшно-орда просувається кожен, а Зелень робиться відосіки і більше нічого, а Сирський вміє 100 разів віджиматися
29.09.2025 12:46 Відповісти
Тоді проси обʼєднану коаліцію про військову допомогу Києву для звільнення своїх земель від московії!

12 років забагато ! Щось потрібно вже робити з підарасами суттєве
29.09.2025 12:47 Відповісти
Так він нібито просить, а вже що дають - то інше....
29.09.2025 12:55 Відповісти
Нібито не підходить! Трошки вагітною бути не вийде.
Потрібна конкретна всеосяжна заява про військову допомогу , авіаносцями , томагавками, джибію , б2, ф35 і т д , кордони московії 91 року не чіпаємо (хоч там і багато наших земель) звільняємо нажі землі від московитів в кордонах 91 .
Самі ми не зможем це зробити проти московського мʼясокомбінато ми занадто малі , позаблокові і безʼядерні.
29.09.2025 13:05 Відповісти
Ані просто атадвігают граніци - да, Зузєль?
29.09.2025 13:03 Відповісти
Это пздц. Зегевара, шо по твоему мнению москва уже 3.5 года делает? Мивина плохо на мозг, очень похоже, подействовала.
29.09.2025 13:17 Відповісти
 
 