Росія не буде встановлювати нові кордони в Україні, - Зеленський
Росія не зможе силою змінювати визначені Конституцією кордони України.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Варшавському форумі з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Журналісти запитали у президента, чи готовий він піти на територіальні поступки, щоб закінчити війну. У відповідь він повторив, що кордони України визначені її Конституцією.
"Росія не буде встановлювати нові кордони в Україні", - заявив Зеленський.
Він також додав що відкритий до "дипломатичних" переговорів.
За його словами, наразі головна зброя, яка потрібна Україні, - це "єдність". Окрім того, Зеленський попередив про спроби розділити Європу.
Нагадаємо, Зеленський також зазначив, що Росія не змогла дестабілізувати Молдову після виборів.
12 років забагато ! Щось потрібно вже робити з підарасами суттєве
Потрібна конкретна всеосяжна заява про військову допомогу , авіаносцями , томагавками, джибію , б2, ф35 і т д , кордони московії 91 року не чіпаємо (хоч там і багато наших земель) звільняємо нажі землі від московитів в кордонах 91 .
Самі ми не зможем це зробити проти московського мʼясокомбінато ми занадто малі , позаблокові і безʼядерні.