УКР
Парламентські вибори у Молдові
865

Зеленський: Росія не змогла дестабілізувати Молдову після виборів

зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав Молдову з результатами парламентських виборів, наголосивши, що Росія зазнала поразки у спробах дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на відкритті Варшавського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми вітаємо Молдову. На виборах перемогла ідея Європи, ідея нормального і стабільного національного розвитку. Підривна діяльність Росії не поширюватиметься далі в Європу", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що вранці провів розмову з президенткою Молдови Маєю Санду, та підкреслив, що РФ не вдалося зламати ситуацію, навіть попри значні ресурси, витрачені на корупцію та підривні дії. Зеленський також подякував Польщі за роль у екстрадиції до Кишинева колишнього олігарха Влада Плахотнюка, назвавши це прикладом європейської співпраці та справедливості.

"Це стосується всіх, хто обирає війну і стає на бік Росії, від олігархів і політиків до будь-яких інших колабораціоністів з Москвою. І ви можете бачити, наскільки це відрізняється від Грузії", - наголосив президент.

Зеленський також порівняв ситуацію з Грузією, зазначивши, що країна нині "значною мірою втрачена для Європи", але одного дня може повернутися на європейський шлях, якщо ЄС не закриватиме очі на процеси в Тбілісі та Мінську.

"Кожен виграш для Росії завжди є втратою для Європи. Тому ми не можемо дозволити собі втратити жодного дня чи жодної країни після виборів у Молдові. Ми повинні продовжувати підтримувати Молдову", - підсумував Зеленський.

Зеленський Володимир (25648) Молдова (2139)
Топ коментарі
+8
На відміну від молдаван, у нас нарід в 2019 голосував не за проєвропейські сили, а підтримав мессиджі одного актора "какая разніца, адін народ, сайдьомся пасрєдінє, нас туда не завут". тепер так і живемо. і наступне покоління відкашлювати буде. Якщо буде кому.
29.09.2025 12:23 Відповісти
+7
якби в українчиків було більше розуму, то ти не був би президентом. але більше цього я так думаю не повториться
29.09.2025 12:23 Відповісти
+6
Грьобаний "патріот" болювонув мудрістю. Сам прорашистський, біля себе поставив рашистів, менеджерів перемоги поставив рашистів, в оборонку поставив рашистів, сбу - там взагалі офіцери фсбу керували..... скрізь, а вагнерів віддав ху...у.. - і воно ще базікає про дестабілізацію.
29.09.2025 12:29 Відповісти
"наступне покоління відкашлювати буде" - і повезе якщо одне
29.09.2025 12:29 Відповісти
29.09.2025 12:24 Відповісти
Щвидше за все виглядає приблизно так , як звучить на записах розмови зє із міндічем, де вони в різних інтерпритаціях смакують, як вони "*******" населення і в які отвори, або як раніше:
29.09.2025 12:30 Відповісти
Чудові в ацтеків були звичаї. Треба перейняти.
29.09.2025 13:05 Відповісти
Не переживай... "Блазенята" це теж зроблять... Тільки серце виривать не будуть... Просто влаштують йому "золотий приход"... А потім повтікають з України, прихопивши вкрадені мільярди...
29.09.2025 13:21 Відповісти
Ухилянт правий, так, як московіти витягнули його у 2019 році, в Молдові, у 2025 році, населення на мамалигу московську не повелося!!
В Молдові, помічників ригоАНАЛІВ арештували!!
29.09.2025 12:25 Відповісти
В Молдові не обрали "монобільшість какой разніци" - тому "договаріваться посєрєдінє" ні з ким не будуть, і швидше за все вступлять в ЄС набагато раніше за різних потужних фантазерів. Там з нашої війни зробили вірні висновки задовго до 2022 року, а ми чомусь "до сіх пор нє".
29.09.2025 12:27 Відповісти
зеленський це як пральна машина. без порошка не працює.

29.09.2025 12:28 Відповісти
Грьобаний "патріот" болювонув мудрістю. Сам прорашистський, біля себе поставив рашистів, менеджерів перемоги поставив рашистів, в оборонку поставив рашистів, сбу - там взагалі офіцери фсбу керували..... скрізь, а вагнерів віддав ху...у.. - і воно ще базікає про дестабілізацію.
29.09.2025 12:29 Відповісти
Все! -Молдова вистояла - переключайся на Україну - всепогодний ти наш
29.09.2025 12:29 Відповісти
так в Україні все нормально і по плану.. Оманська Гнида здає все вчасно.
29.09.2025 12:30 Відповісти
Вова Зеленський і тут наніс Росії стратегічну поразку. Страшну і непоправну.
29.09.2025 12:39 Відповісти
Він мав розмову з Санду, а Порошенко привітав Санду і очолювану нею партію як колегу по Європейській народній партії (European People's Party, EPP). Бо і "Дія і Солідарність" (PAS), і Євросолідарність - складові частини ЕРР.
29.09.2025 13:16 Відповісти
 
 