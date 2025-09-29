Зеленський: Росія не змогла дестабілізувати Молдову після виборів

Президент України Володимир Зеленський привітав Молдову з результатами парламентських виборів, наголосивши, що Росія зазнала поразки у спробах дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на відкритті Варшавського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми вітаємо Молдову. На виборах перемогла ідея Європи, ідея нормального і стабільного національного розвитку. Підривна діяльність Росії не поширюватиметься далі в Європу", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що вранці провів розмову з президенткою Молдови Маєю Санду, та підкреслив, що РФ не вдалося зламати ситуацію, навіть попри значні ресурси, витрачені на корупцію та підривні дії. Зеленський також подякував Польщі за роль у екстрадиції до Кишинева колишнього олігарха Влада Плахотнюка, назвавши це прикладом європейської співпраці та справедливості.

"Це стосується всіх, хто обирає війну і стає на бік Росії, від олігархів і політиків до будь-яких інших колабораціоністів з Москвою. І ви можете бачити, наскільки це відрізняється від Грузії", - наголосив президент.

Зеленський також порівняв ситуацію з Грузією, зазначивши, що країна нині "значною мірою втрачена для Європи", але одного дня може повернутися на європейський шлях, якщо ЄС не закриватиме очі на процеси в Тбілісі та Мінську.

"Кожен виграш для Росії завжди є втратою для Європи. Тому ми не можемо дозволити собі втратити жодного дня чи жодної країни після виборів у Молдові. Ми повинні продовжувати підтримувати Молдову", - підсумував Зеленський.

