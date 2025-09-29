УКР
Кошта про перемогу партії Санду на виборах: Молдова обрала демократію, незважаючи на втручання з боку РФ

Кошта: Україна може розраховувати на підтримку ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що молдовський народ обрав демократію, реформи та європейське майбутнє після перемоги партії PAS на парламентських виборах 28 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на тиск і втручання з боку Росії, він (народ, - ред.) обрав демократію, реформи та європейське майбутнє. ЄС підтримує Молдову. На кожному кроці", - зазначив Кошта.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що жодні спроби посіяти страх чи розбрат не змогли зламати рішучість країни. "Європа. Демократія. Свобода. Наші двері відчинені. І ми будемо підтримувати тебе на кожному кроці", - написала вона.

Нагадаємо, у неділю, 28 вересня, в Молдові стартували парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін.

Після підрахунку 99,65% голосів на парламентських виборах у Молдові, партія президентки Маї Санду - "Дія і Солідарність" (PAS) - отримує 50,06% голосів.

вибори (6758) Молдова (2139) росія (68080)
+6
Молдова не повторила шлях Грузії і України. Населення проголосувало за ЄС.
29.09.2025 11:13
+5
Кремлівське ***** це так не залишить, занадто багато грошей воно вклало у ці вибори і дестабілізація у Молдові йому конче необхідна. Чи виведе прокацапська орда своїх на вулиці чи ні, подивимось.
Щиро вітаю Молдову з демократичним вибором !
29.09.2025 11:10
+4
Фух... Хоч тут пронесло.... Але це ще не весь гібридний фронт!!!!! Треба душити московську колону до кінця, та всією Європою виришіти з пмр!
29.09.2025 11:13
Кремлівське ***** це так не залишить, занадто багато грошей воно вклало у ці вибори і дестабілізація у Молдові йому конче необхідна. Чи виведе прокацапська орда своїх на вулиці чи ні, подивимось.
Щиро вітаю Молдову з демократичним вибором !
29.09.2025 11:10
Так, спроби будуть.
Орки лютують а ( по друге) місцева колона хоче якісь рухи показати, бо можуть поласувати Новічком -- куди ж гроші пішли....
29.09.2025 11:17
Якби ми не втратили суб'єктність в 2019му, то можно було б працювати з гагаузами! Українські переважно про-європейські, а от Гагаузія ( сусідній регіон Молдови) має совєцькі і совкові тренди... Роботи непочатий край!!!
- у 90 хх вони чудом уникнули війні, як ПМС/пмр... Але моксельська колона там почувається вільно
29.09.2025 11:21
звідки інфа про різних гагаузів? Взагалі то весь Буджак суцільна вата...Овідіополь проукраїнський, а Білгород-дністровський, на іншому боці лиману, вже путінський...Бачу ти не в темі
29.09.2025 11:29
Хоч тут все адекватно
29.09.2025 11:10
Фух... Хоч тут пронесло.... Але це ще не весь гібридний фронт!!!!! Треба душити московську колону до кінця, та всією Європою виришіти з пмр!
29.09.2025 11:13
Молдова не повторила шлях Грузії і України. Населення проголосувало за ЄС.
29.09.2025 11:13
Який такий шлях України?
29.09.2025 11:21
Який шлях ? Державний переворот 2019го силами олігархів, 💩змі🤡 та судівсько-мінтовської мафії..
По схожим сценаріям , бідзіна мертвечук "украінская мєчта" і іванишаілі "грузінскій вибор" ...
29.09.2025 11:25
Які олігархи? Беня Коломойський і то не факт. Українцям захотілося зрєліщ і поржати.
29.09.2025 11:32
яким пішли в 2019-просто в глаза сматреть
29.09.2025 11:30
Ні, сматрєл адин і то після виборів, більшість голосувала проти "бариги", який вів всіх в ЄС, а не проти ЄС.
29.09.2025 11:37
+
29.09.2025 11:22
https://eurosolidarity.org/2025/09/29/poroshenko-pryvitav-sestrynsku-partiyu-diya-i-solidarnist/ "Це поразка росії": Петро Порошенко привітав сестринську партію «Дія і солідарність» з перемогою на виборах у Молдові
Мої щирі вітання президенту Молдови Майї Санду з блискучою кампанією, незламним лідерством і важливою перемогою!
Всі ми, як в Україні, так і в політичній сімʼї Європейської народної партії та Міжнародному демократичному союзі, з особливою увагою і великою надією стежили за непростим виборчим процесом. Занадто багато було на кону цього разу. Занадто багато викликів, які слід було подолати.
Саме тому особливо тішить, що за результатами виборчих перегонів перемогла Молдова, яку ми всі хочемо бачити - вільна, демократична та європейська. Переміг європейський вибір. А росія зазнала чергового програшу.
Знаково, що таку важливу для Молдови, її народу та й для всіх нас перемогу забезпечила сестринська нам партія «Дія і солідарність». Ваша перемога робить всіх нас сильнішими!
Так тримати, Молдово! Разом до ЄС!
29.09.2025 12:00
Сподіваюся , тепер у Молдові про дружбу з росією ніхто не посміє і слова сказати
29.09.2025 12:01
"Штош, молдовани, схоже, можуть починати розповідати анекдоти по типу "скільки українців треба, щоб вкрутити лампочку". Мають моральне право.
29.09.2025 12:05
https://www.ponomaroleg.com/evropejskie-perspektivy-po-itogam-vyborov-v-moldove/ Олег Пономарь:
В результате этих выборов для Молдовы открылось окно возможностей стать членом ЕС в 2028-29 году. То есть, совпали все факторы в одно время в одном месте и нужно действовать быстро. Ибо: до следующих парламентских выборов в Молдове в стране будет проевропейские президент и большинство в парламенте. А в ЕС намечена балканская волна расширения до 2029 года, в которую теперь можно легко включить Молдову. Никто в ЕС не блокирует вступление Молдовы.
Молдова - маленькая страна и реформы идут быстро и успешно, включая главную - борьбу с коррупцией. Исходя из этого, процесс вступления Молдовы в ЕС сильно ускорится и может привести к членству в 2028-29 году с большой долей вероятности.

Что с Украиной?
С Украиной всё немного сложнее и я не исключаю, что Молдова вступит в ЕС раньше. Ибо: даже не обращая внимания на фактор войны, для Украины существуют препятствия.
Венгрия яростно блокирует вступление Украины и мы вынуждены ждать и надеяться на парламентские выборы в Венгрии в апреле следующего года и на поражение Орбана. Реформы в Украине не идут так быстро и легко, как нам хотелось бы, и главная проблема - коррупция в действующей власти и отсутствие настоящей борьбы с ней.
Но, несмотря на это, Украина не должна терять время и должна продолжать сегодня следовать графику вступления, исходя из формулы - мы делаем то, что можно сделать, не обращая внимания на Орбана и ждем, что это препятствие исчезнет (и мы не теряли время).
29.09.2025 13:33
 
 