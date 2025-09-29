Кошта про перемогу партії Санду на виборах: Молдова обрала демократію, незважаючи на втручання з боку РФ
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що молдовський народ обрав демократію, реформи та європейське майбутнє після перемоги партії PAS на парламентських виборах 28 вересня.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на тиск і втручання з боку Росії, він (народ, - ред.) обрав демократію, реформи та європейське майбутнє. ЄС підтримує Молдову. На кожному кроці", - зазначив Кошта.
Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що жодні спроби посіяти страх чи розбрат не змогли зламати рішучість країни. "Європа. Демократія. Свобода. Наші двері відчинені. І ми будемо підтримувати тебе на кожному кроці", - написала вона.
Нагадаємо, у неділю, 28 вересня, в Молдові стартували парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін.
Після підрахунку 99,65% голосів на парламентських виборах у Молдові, партія президентки Маї Санду - "Дія і Солідарність" (PAS) - отримує 50,06% голосів.
Щиро вітаю Молдову з демократичним вибором !
Орки лютують а ( по друге) місцева колона хоче якісь рухи показати, бо можуть поласувати Новічком -- куди ж гроші пішли....
- у 90 хх вони чудом уникнули війні, як ПМС/пмр... Але моксельська колона там почувається вільно
По схожим сценаріям , бідзіна мертвечук "украінская мєчта" і іванишаілі "грузінскій вибор" ...
Мої щирі вітання президенту Молдови Майї Санду з блискучою кампанією, незламним лідерством і важливою перемогою!
Всі ми, як в Україні, так і в політичній сімʼї Європейської народної партії та Міжнародному демократичному союзі, з особливою увагою і великою надією стежили за непростим виборчим процесом. Занадто багато було на кону цього разу. Занадто багато викликів, які слід було подолати.
Саме тому особливо тішить, що за результатами виборчих перегонів перемогла Молдова, яку ми всі хочемо бачити - вільна, демократична та європейська. Переміг європейський вибір. А росія зазнала чергового програшу.
Знаково, що таку важливу для Молдови, її народу та й для всіх нас перемогу забезпечила сестринська нам партія «Дія і солідарність». Ваша перемога робить всіх нас сильнішими!
Так тримати, Молдово! Разом до ЄС!
В результате этих выборов для Молдовы открылось окно возможностей стать членом ЕС в 2028-29 году. То есть, совпали все факторы в одно время в одном месте и нужно действовать быстро. Ибо: до следующих парламентских выборов в Молдове в стране будет проевропейские президент и большинство в парламенте. А в ЕС намечена балканская волна расширения до 2029 года, в которую теперь можно легко включить Молдову. Никто в ЕС не блокирует вступление Молдовы.
Молдова - маленькая страна и реформы идут быстро и успешно, включая главную - борьбу с коррупцией. Исходя из этого, процесс вступления Молдовы в ЕС сильно ускорится и может привести к членству в 2028-29 году с большой долей вероятности.
Что с Украиной?
С Украиной всё немного сложнее и я не исключаю, что Молдова вступит в ЕС раньше. Ибо: даже не обращая внимания на фактор войны, для Украины существуют препятствия.
Венгрия яростно блокирует вступление Украины и мы вынуждены ждать и надеяться на парламентские выборы в Венгрии в апреле следующего года и на поражение Орбана. Реформы в Украине не идут так быстро и легко, как нам хотелось бы, и главная проблема - коррупция в действующей власти и отсутствие настоящей борьбы с ней.
Но, несмотря на это, Украина не должна терять время и должна продолжать сегодня следовать графику вступления, исходя из формулы - мы делаем то, что можно сделать, не обращая внимания на Орбана и ждем, что это препятствие исчезнет (и мы не теряли время).