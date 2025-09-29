Кошта про перемогу партії Санду на виборах: Молдова обрала демократію, незважаючи на втручання з боку РФ

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що молдовський народ обрав демократію, реформи та європейське майбутнє після перемоги партії PAS на парламентських виборах 28 вересня.

"Незважаючи на тиск і втручання з боку Росії, він (народ, - ред.) обрав демократію, реформи та європейське майбутнє. ЄС підтримує Молдову. На кожному кроці", - зазначив Кошта.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що жодні спроби посіяти страх чи розбрат не змогли зламати рішучість країни. "Європа. Демократія. Свобода. Наші двері відчинені. І ми будемо підтримувати тебе на кожному кроці", - написала вона.

Нагадаємо, у неділю, 28 вересня, в Молдові стартували парламентські вибори. Громадяни обирають 101 депутата на чотирирічний термін.

Після підрахунку 99,65% голосів на парламентських виборах у Молдові, партія президентки Маї Санду - "Дія і Солідарність" (PAS) - отримує 50,06% голосів.

