Партія Санду виборола переконливе лідерство: перемога проєвропейських сил у Молдові. ІНФОГРАФІКА
Після підрахунку 99,65% голосів на парламентських виборах у Молдові, партія президентки Маї Санду - "Дія і Солідарність" (PAS) - отримує 50,06% голосів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центральну виборчу комісію Молдови.
На другому місці - "Патріотичний блок", який підтримує проросійські позиції, із результатом близько 24,25%.
Третє місце посідає блок "Alternativa" з майже 7,98% голосів. До парламенту також потрапляє політична сила "Partidul Nostru", що отримує 6, 21%.
Як пише TV8.md, після оголошення проміжних результатів представники PAS заявили, що "спробують більше слухати громадян і працювати на єдність суспільства".
Вибори відбулися в умовах напруженої кампанії, яку супроводжували звинувачення у втручанні Росії - від інформаційних атак до організації фейкових повідомлень про вибухи.
Аналітики вважають, що перемога PAS гарантує продовження курсу на євроінтеграцію та співпрацю з Україною. Це означає зміцнення західного флангу у регіоні та збереження стабільності на спільному кордоні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як що збудеться "прогноз" - я ж казав
Як що ні - ну от завдяки мені усе виправили
А після війни Молдова ну дуууже тягнулася до Румунії, але совки не відпустили, а потім вже й самі звикли...
Але дійсно одна мова, один алфавіт, одні корені: молдавани їздять заробляти в Румунію, як до себе домой, - це навіть не як українці у Польщу, а як, скажімо, полтавчани до Києва.
Мати проукраінського
сусіда－це дуже добре!
Вітаю Молдову!
І думаю, яке це щастя мати
проукраінську владу!
А ми мали, але проржали...
Закрити параші плацдарм для деструктивних дій проти людства.