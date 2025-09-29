УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9153 відвідувача онлайн
Новини Парламентські вибори у Молдові
6 001 65

Партія Санду виборола переконливе лідерство: перемога проєвропейських сил у Молдові. ІНФОГРАФІКА

Після підрахунку 99,65% голосів на парламентських виборах у Молдові, партія президентки Маї Санду - "Дія і Солідарність" (PAS) - отримує  50,06% голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центральну виборчу комісію Молдови.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

На другому місці - "Патріотичний блок", який підтримує проросійські позиції, із результатом близько 24,25%.

Третє місце посідає блок "Alternativa" з майже 7,98% голосів. До парламенту також потрапляє політична сила "Partidul Nostru", що отримує  6, 21%.

Вибори у Молдові

Як пише TV8.md, після оголошення проміжних результатів представники PAS заявили, що "спробують більше слухати громадян і працювати на єдність суспільства".

Вибори відбулися в умовах напруженої кампанії, яку супроводжували звинувачення у втручанні Росії - від інформаційних атак до організації фейкових повідомлень про вибухи.

Аналітики вважають, що перемога PAS гарантує продовження курсу на євроінтеграцію та співпрацю з Україною. Це означає зміцнення західного флангу у регіоні та збереження стабільності на спільному кордоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Румунії: Москва хоче позбавити молдован права самостійно обирати майбутнє

Автор: 

вибори (6758) Молдова (2139) Мая Санду (272)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Молдавани молодці , розумніші ніж 73% наріду в Україні.
показати весь коментар
29.09.2025 08:41 Відповісти
+15
Проте набогато меньший ніж українська монотурбобільшість !!))
показати весь коментар
29.09.2025 08:50 Відповісти
+13
Зараз десь на болотах ***** знову розкаже про молдовську хунту, і що треба "захищати інтереси узькоговорящіх"
показати весь коментар
29.09.2025 08:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А іксперди розповідали, що Молдова стане кацапським плацдармом. Вже кликали окопи рити у Одеській області.
показати весь коментар
29.09.2025 08:40 Відповісти
Робота у них така, головне тактика безпрограшна.
Як що збудеться "прогноз" - я ж казав
Як що ні - ну от завдяки мені усе виправили
показати весь коментар
29.09.2025 08:42 Відповісти
Добра новина. Переживала, як за рідну Україну.
показати весь коментар
29.09.2025 08:43 Відповісти
Після виборів голобородька, Трампа - хоч якась позитивна новина.
показати весь коментар
29.09.2025 09:35 Відповісти
Як я і передбачав, "вистрілив" блок "Альбернатива" , який прийшов нізвідки і зразу зайняв третє місце, в основному за рахунок голосів агентури Пуйла в Молдові. Напружує, що в цьому блоці, крім безумовно авторитетного мера Кишинева Іона Чебана, вихідці із колишніх комуністів і соціалістів- кремлівськ агентури.
показати весь коментар
29.09.2025 09:01 Відповісти
Помилка: блок "Альтернатива".
показати весь коментар
29.09.2025 09:02 Відповісти
на молдову хватило и батальйона+10 дронщиков на пмр роты,чтобы недоразумение переколошматить,гагаузы пускай лучше думают как решить задачу как лампочку меньше чем 3мя людьми закрутить.
показати весь коментар
29.09.2025 09:07 Відповісти
Просто на час виборів додумались перекрити мости щоб сепари з придністров'я не змогли приїхати насрати. От і все
показати весь коментар
29.09.2025 09:10 Відповісти
Зараз десь на болотах ***** знову розкаже про молдовську хунту, і що треба "захищати інтереси узькоговорящіх"
показати весь коментар
29.09.2025 08:40 Відповісти
как он их защитит?)))))телепортирует,или по трубе шагать до молдовы будут? даже для трубопроводного кацапского биомусора шагать по говнотрубам до молдовы юже много будет
показати весь коментар
29.09.2025 09:09 Відповісти
Молдавани молодці , розумніші ніж 73% наріду в Україні.
показати весь коментар
29.09.2025 08:41 Відповісти
А ви до якого народу відноситесь ?
показати весь коментар
29.09.2025 08:45 Відповісти
Точно не до 73% контуженных девяносто пятым кварталом
показати весь коментар
29.09.2025 09:00 Відповісти
Тому все іде до того, зо вони вступлять у ЄС раніше за Україну.
показати весь коментар
29.09.2025 08:47 Відповісти
Крім зелених під..рів, в нас ще зовнішніх "друзів" вистачає, щоб Україна не потрапила в ЄС
показати весь коментар
29.09.2025 09:29 Відповісти
Наш Лідор знову почне гундосити та вставляти палки в колеса.
показати весь коментар
29.09.2025 09:33 Відповісти
Повертайся в Україну і теж будеш розумніший.)
показати весь коментар
29.09.2025 08:48 Відповісти
Навіть розумніші американців.
показати весь коментар
29.09.2025 09:31 Відповісти
24,25% досить великий відсоток прокацапії.
показати весь коментар
29.09.2025 08:44 Відповісти
Проте набогато меньший ніж українська монотурбобільшість !!))
показати весь коментар
29.09.2025 08:50 Відповісти
Румунів менше часу гнобила орда. Ось тому в нас більше людей з совковим мисленням, навіть молоді інфіковані цією заразою.
показати весь коментар
29.09.2025 09:30 Відповісти
проти чесних виборів свинособакам нічого не світить, Рейтин ***** 100% а чесних виборів боїться, парадокс
показати весь коментар
29.09.2025 08:45 Відповісти
Кацапы, идите лесом!
показати весь коментар
29.09.2025 08:45 Відповісти
Вітаєм молдован !! Моліться за Україну та ЗСУ !!))
показати весь коментар
29.09.2025 08:47 Відповісти
Просто молдованів не грабив безжалісно Порошенко, зебіли б теж не лоханулись, але Мінські угоди були не стерпні
показати весь коментар
29.09.2025 08:50 Відповісти
Все продовжуєш "по-приколу",ню-ню !!))
показати весь коментар
29.09.2025 08:51 Відповісти
Зебілів будуть осміювати навіть в казках, як Івана-дурака. І в різних куточках світу. Зебіл буде синонімом дурості
показати весь коментар
29.09.2025 09:09 Відповісти
Дядя, вы кретин? Что лично отнял у вас Порошенко? Или может быть, на всей Украине при Порошенко были такие мсековцы, как Крупа, и её муж кабан, лежащий на диване с шестью миллионами долларов? Либо вы реально кретин, либо безнадёжно с пробитой головой девяносто пятым кварталом. Или может быть, глава администрации при Порошенко рулил страной как Ермак? Настолько, что запад уже криком кричит зеленскому-убери эту ворюгу?
показати весь коментар
29.09.2025 08:59 Відповісти
Наш Лідор знає, що робить. Він 15 разів підтягується
показати весь коментар
29.09.2025 09:07 Відповісти
Ви думаєте крупа нажилась за період керування теперішньої влади? Ви дуже наївний. Вона керувала МСЕК з 2008р. і статки набула при всіх владах, включаючи Порошенка.
показати весь коментар
29.09.2025 09:36 Відповісти
Сподіваюсь, це сарказм?!
показати весь коментар
29.09.2025 09:19 Відповісти
Москалі тут відсмоктали
показати весь коментар
29.09.2025 08:50 Відповісти
Тиждень починається з гарних новин. І як хочеться ...
показати весь коментар
29.09.2025 08:51 Відповісти
коротше ,хто переміг ?
показати весь коментар
29.09.2025 08:52 Відповісти
Молдовани!!))
показати весь коментар
29.09.2025 08:55 Відповісти
Хто б сумнівався!!!
показати весь коментар
29.09.2025 08:54 Відповісти
пуйло
показати весь коментар
29.09.2025 08:57 Відповісти
молдаване не дурні ,якщо би перемогла раша був би конфлікт с Україною шоб захопити Одесу
показати весь коментар
29.09.2025 08:56 Відповісти
я б на этот цирк посмотрел))молдоване захватывают одессу, винно бражные киборги🤣
показати весь коментар
29.09.2025 09:11 Відповісти
А "мужні" грузини тільки на ринках лезгинку танцювати можуть та тости красиві говорити за здоров'я та путіна....Слава Молдові!!
показати весь коментар
29.09.2025 08:57 Відповісти
Тада. Їм би замість кинжалів та шабель пляшки на стінах розвішувати.
показати весь коментар
29.09.2025 09:01 Відповісти
сьогодні в Мене на обід буде Мамалига с сиром і вершковим маслом
показати весь коментар
29.09.2025 08:58 Відповісти
Молдова повинна зробити об'єднення з Румунією і все буде ЄС ...
показати весь коментар
29.09.2025 09:03 Відповісти
З якого ля Молдові об'єднуватись з Румунією?
показати весь коментар
29.09.2025 09:12 Відповісти
з історичного та географічного і мати надійне та європейське життя ...
показати весь коментар
29.09.2025 09:17 Відповісти
Мабудь так, але там теж вистачає свого прокацапівського лайна.
показати весь коментар
29.09.2025 09:44 Відповісти
Тому що Молдову придумав ленін. А до цього то була Румунія.
показати весь коментар
29.09.2025 09:25 Відповісти
Ну, технічно це дійсно "один народ". Там дуже складна історія, але на цей клаптик з виходом до моря - Бесарабію з Ізмаїлом - зазіхали і Турция, і рашка, тягали, як Бобік ганчірку, але, як тільки розвалилася раша-імперія, Молдова одразу прилепилася до рідної Румунії, аж поки гітлеровські Совети у 1940 не відірвали.
А після війни Молдова ну дуууже тягнулася до Румунії, але совки не відпустили, а потім вже й самі звикли...
Але дійсно одна мова, один алфавіт, одні корені: молдавани їздять заробляти в Румунію, як до себе домой, - це навіть не як українці у Польщу, а як, скажімо, полтавчани до Києва.
показати весь коментар
29.09.2025 09:40 Відповісти
А Німеччина повинна об'єднатися з Італією і буде РІ...
показати весь коментар
29.09.2025 09:15 Відповісти
тобі на туди ...
показати весь коментар
29.09.2025 09:20 Відповісти
Колись була така передача на 5 каналі 5 копійок з Р Чайкою . ( Туди приходили брати Капранови Синютка Сюмар Горковенко і ін. ) .У 2005 здається там було таке опитування щось типу а) нам Ющенко надоїв ,б) ми хочемо сильну руку.За сильну руку проголосувало бл 70 проц.
показати весь коментар
29.09.2025 09:11 Відповісти
Радію за Молдову!

Мати проукраінського

сусіда－це дуже добре!

Вітаю Молдову!

І думаю, яке це щастя мати

проукраінську владу!

А ми мали, але проржали...
показати весь коментар
29.09.2025 09:13 Відповісти
УРА!!! 🇲🇩
показати весь коментар
29.09.2025 09:14 Відповісти
урря!
показати весь коментар
29.09.2025 09:17 Відповісти
Молдовани виявились розумніші українців, які на свою біду обрали проросійського клоуна і ось тепер поженаємо плоди цієї російської політтехнології.
показати весь коментар
29.09.2025 09:23 Відповісти
Тепер ЄС потрібно не соплі жувати - а терміново прийняти Молдову членом ЄС.
Закрити параші плацдарм для деструктивних дій проти людства.
показати весь коментар
29.09.2025 09:23 Відповісти
Слава Богу! Дійсно добра новина.
показати весь коментар
29.09.2025 09:28 Відповісти
Felicitări poporului din Republica Moldova! Și strălucitei Maya și echipei sale!
показати весь коментар
29.09.2025 09:29 Відповісти
Вітаємо народ Республіки Молдова! А також блискучу Майю та її команду!
показати весь коментар
29.09.2025 09:35 Відповісти
Молдові повезло, що в Україні є ЗСУ
показати весь коментар
29.09.2025 09:31 Відповісти
 
 