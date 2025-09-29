Партія Санду виборола переконливе лідерство: перемога проєвропейських сил у Молдові. ІНФОГРАФІКА

Після підрахунку 99,65% голосів на парламентських виборах у Молдові, партія президентки Маї Санду - "Дія і Солідарність" (PAS) - отримує 50,06% голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центральну виборчу комісію Молдови.

На другому місці - "Патріотичний блок", який підтримує проросійські позиції, із результатом близько 24,25%.

Третє місце посідає блок "Alternativa" з майже 7,98% голосів. До парламенту також потрапляє політична сила "Partidul Nostru", що отримує 6, 21%.

Як пише TV8.md, після оголошення проміжних результатів представники PAS заявили, що "спробують більше слухати громадян і працювати на єдність суспільства".

Вибори відбулися в умовах напруженої кампанії, яку супроводжували звинувачення у втручанні Росії - від інформаційних атак до організації фейкових повідомлень про вибухи.

Аналітики вважають, що перемога PAS гарантує продовження курсу на євроінтеграцію та співпрацю з Україною. Це означає зміцнення західного флангу у регіоні та збереження стабільності на спільному кордоні.

