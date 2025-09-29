Партия Санду получает убедительное лидерство на выборах в Молдове: победа проевропейских сил. ИНФОГРАФИКА

После подсчета 99,65% голосов на парламентских выборах в Молдове, партия президента Майи Санду - "Действие и Солидарность" (PAS) - получает 50,06% голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Молдовы.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

На втором месте - "Патриотический блок", который поддерживает пророссийские позиции, с результатом около 24,25%.

Третье место занимает блок "Alternativa" с почти 7,98% голосов. В парламент также попадает политическая сила "Partidul Nostru", получающая 6,21%.

Как пишет TV8.md, после объявления промежуточных результатов представители PAS заявили, что "попытаются больше слушать граждан и работать на единство общества".

Выборы прошли в условиях напряженной кампании, которую сопровождали обвинения во вмешательстве России - от информационных атак до организации фейковых сообщений о взрывах.

Аналитики считают, что победа PAS гарантирует продолжение курса на евроинтеграцию и сотрудничество с Украиной. Это означает укрепление западного фланга в регионе и сохранение стабильности на общей границе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Румынии: Москва хочет лишить молдаван права самостоятельно выбирать будущее