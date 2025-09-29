Партия Санду получает убедительное лидерство на выборах в Молдове: победа проевропейских сил. ИНФОГРАФИКА
После подсчета 99,65% голосов на парламентских выборах в Молдове, партия президента Майи Санду - "Действие и Солидарность" (PAS) - получает 50,06% голосов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Молдовы.
На втором месте - "Патриотический блок", который поддерживает пророссийские позиции, с результатом около 24,25%.
Третье место занимает блок "Alternativa" с почти 7,98% голосов. В парламент также попадает политическая сила "Partidul Nostru", получающая 6,21%.
Как пишет TV8.md, после объявления промежуточных результатов представители PAS заявили, что "попытаются больше слушать граждан и работать на единство общества".
Выборы прошли в условиях напряженной кампании, которую сопровождали обвинения во вмешательстве России - от информационных атак до организации фейковых сообщений о взрывах.
Аналитики считают, что победа PAS гарантирует продолжение курса на евроинтеграцию и сотрудничество с Украиной. Это означает укрепление западного фланга в регионе и сохранение стабильности на общей границе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як що збудеться "прогноз" - я ж казав
Як що ні - ну от завдяки мені усе виправили
Аааа, згадав, - Украину за 2-3 дня возьмем! Что ее брать? Єто жє Украина! -
У Албанії та Македонії теж були свої "друзі".
Бо нинішні вибори у Молдові мали всі шанси поховати і вступ України.
Хто зна, що буде через рік, два...
але зе ворону око не виклює
а шокол шакаладний гривню втроє гробонув
вуглем з сепарами торгував
А після війни Молдова ну дуууже тягнулася до Румунії, але совки не відпустили, а потім вже й самі звикли...
Але дійсно одна мова, один алфавіт, одні корені: молдавани їздять заробляти в Румунію, як до себе домой, - це навіть не як українці у Польщу, а як, скажімо, полтавчани до Києва.
Мати проукраінського
сусіда－це дуже добре!
Вітаю Молдову!
І думаю, яке це щастя мати
проукраінську владу!
А ми мали, але проржали...
Закрити параші плацдарм для деструктивних дій проти людства.