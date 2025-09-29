РУС
Новости Парламентские выборы в Молдове
8 064 86

Партия Санду получает убедительное лидерство на выборах в Молдове: победа проевропейских сил. ИНФОГРАФИКА

После подсчета 99,65% голосов на парламентских выборах в Молдове, партия президента Майи Санду - "Действие и Солидарность" (PAS) - получает 50,06% голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Молдовы.

На втором месте - "Патриотический блок", который поддерживает пророссийские позиции, с результатом около 24,25%.

Третье место занимает блок "Alternativa" с почти 7,98% голосов. В парламент также попадает политическая сила "Partidul Nostru", получающая 6,21%.

Выборы в Молдове

Как пишет TV8.md, после объявления промежуточных результатов представители PAS заявили, что "попытаются больше слушать граждан и работать на единство общества".

Выборы прошли в условиях напряженной кампании, которую сопровождали обвинения во вмешательстве России - от информационных атак до организации фейковых сообщений о взрывах.

Аналитики считают, что победа PAS гарантирует продолжение курса на евроинтеграцию и сотрудничество с Украиной. Это означает укрепление западного фланга в регионе и сохранение стабильности на общей границе.

Топ комментарии
+34
Молдавани молодці , розумніші ніж 73% наріду в Україні.
29.09.2025 08:41 Ответить
+20
Проте набогато меньший ніж українська монотурбобільшість !!))
29.09.2025 08:50 Ответить
+19
Точно не до 73% контуженных девяносто пятым кварталом
29.09.2025 09:00 Ответить
А іксперди розповідали, що Молдова стане кацапським плацдармом. Вже кликали окопи рити у Одеській області.
29.09.2025 08:40 Ответить
Робота у них така, головне тактика безпрограшна.
Як що збудеться "прогноз" - я ж казав
Як що ні - ну от завдяки мені усе виправили
29.09.2025 08:42 Ответить
Добра новина. Переживала, як за рідну Україну.
29.09.2025 08:43 Ответить
Після виборів голобородька, Трампа - хоч якась позитивна новина.
показать весь комментарий
Як я і передбачав, "вистрілив" блок "Альбернатива" , який прийшов нізвідки і зразу зайняв третє місце, в основному за рахунок голосів агентури Пуйла в Молдові. Напружує, що в цьому блоці, крім безумовно авторитетного мера Кишинева Іона Чебана, вихідці із колишніх комуністів і соціалістів- кремлівськ агентури.
29.09.2025 09:01 Ответить
Помилка: блок "Альтернатива".
29.09.2025 09:02 Ответить
на молдову хватило и батальйона+10 дронщиков на пмр роты,чтобы недоразумение переколошматить,гагаузы пускай лучше думают как решить задачу как лампочку меньше чем 3мя людьми закрутить.
29.09.2025 09:07 Ответить
Щось схоже ми вже чули?
Аааа, згадав, - Украину за 2-3 дня возьмем! Что ее брать? Єто жє Украина! -
29.09.2025 10:13 Ответить
Просто на час виборів додумались перекрити мости щоб сепари з придністров'я не змогли приїхати насрати. От і все
29.09.2025 09:10 Ответить
Зараз десь на болотах ***** знову розкаже про молдовську хунту, і що треба "захищати інтереси узькоговорящіх"
29.09.2025 08:40 Ответить
как он их защитит?)))))телепортирует,или по трубе шагать до молдовы будут? даже для трубопроводного кацапского биомусора шагать по говнотрубам до молдовы юже много будет
29.09.2025 09:09 Ответить
Сказав би, якби міг би добратися до Молдови. Але Україна не пропускає.
показать весь комментарий
Молдавани молодці , розумніші ніж 73% наріду в Україні.
29.09.2025 08:41 Ответить
А ви до якого народу відноситесь ?
29.09.2025 08:45 Ответить
Точно не до 73% контуженных девяносто пятым кварталом
29.09.2025 09:00 Ответить
Тому все іде до того, зо вони вступлять у ЄС раніше за Україну.
29.09.2025 08:47 Ответить
Крім зелених під..рів, в нас ще зовнішніх "друзів" вистачає, щоб Україна не потрапила в ЄС
29.09.2025 09:29 Ответить
Зовнішні друзі - то клопіт ЄС. Нам своє робити.
У Албанії та Македонії теж були свої "друзі".
29.09.2025 10:20 Ответить
Наш Лідор знову почне гундосити та вставляти палки в колеса.
29.09.2025 09:33 Ответить
Якщо дебіл, то так.
Бо нинішні вибори у Молдові мали всі шанси поховати і вступ України.

Хто зна, що буде через рік, два...
29.09.2025 10:17 Ответить
Повертайся в Україну і теж будеш розумніший.)
29.09.2025 08:48 Ответить
Навіть розумніші американців.
29.09.2025 09:31 Ответить
На наступних виборах народ все це вам пригадає і ви своє отримаєте.
29.09.2025 09:57 Ответить
Кому і що пригадає?
29.09.2025 10:04 Ответить
24,25% досить великий відсоток прокацапії.
29.09.2025 08:44 Ответить
Проте набогато меньший ніж українська монотурбобільшість !!))
29.09.2025 08:50 Ответить
Румунів менше часу гнобила орда. Ось тому в нас більше людей з совковим мисленням, навіть молоді інфіковані цією заразою.
29.09.2025 09:30 Ответить
У них і мовна румунізація краще пішла. Я там бував у 2014 та в 2019 роках - то поступ був дуже помітний. А це означає менше сміття в голові.
29.09.2025 10:17 Ответить
проти чесних виборів свинособакам нічого не світить, Рейтин ***** 100% а чесних виборів боїться, парадокс
29.09.2025 08:45 Ответить
Кацапы, идите лесом!
29.09.2025 08:45 Ответить
Вітаєм молдован !! Моліться за Україну та ЗСУ !!))
29.09.2025 08:47 Ответить
Просто молдованів не грабив безжалісно Порошенко, зебіли б теж не лоханулись, але Мінські угоди були не стерпні
29.09.2025 08:50 Ответить
Все продовжуєш "по-приколу",ню-ню !!))
29.09.2025 08:51 Ответить
Зебілів будуть осміювати навіть в казках, як Івана-дурака. І в різних куточках світу. Зебіл буде синонімом дурості
29.09.2025 09:09 Ответить
оккрім шакалАдного мерзотника і Зе Януса невже нема інших досвідчених керівників
29.09.2025 09:55 Ответить
Дядя, вы кретин? Что лично отнял у вас Порошенко? Или может быть, на всей Украине при Порошенко были такие мсековцы, как Крупа, и её муж кабан, лежащий на диване с шестью миллионами долларов? Либо вы реально кретин, либо безнадёжно с пробитой головой девяносто пятым кварталом. Или может быть, глава администрации при Порошенко рулил страной как Ермак? Настолько, что запад уже криком кричит зеленскому-убери эту ворюгу?
29.09.2025 08:59 Ответить
Наш Лідор знає, що робить. Він 15 разів підтягується
29.09.2025 09:07 Ответить
вопщето шакал шокол мав би сісти за торгівлю вуглем та ін з сепарами
але зе ворону око не виклює
29.09.2025 09:56 Ответить
Аааааааааааа во ти дибіл то
29.09.2025 10:06 Ответить
скіки бояри вже накатив ти сранку сержантику ФСБ
29.09.2025 10:08 Ответить
Сподіваюсь, це сарказм?!
29.09.2025 09:19 Ответить
якщи ви в Хєрманії то як воно що євро впало вдвоє
а шокол шакаладний гривню втроє гробонув
вуглем з сепарами торгував
29.09.2025 09:58 Ответить
Про євро меньше совєтскіх газєт читайте!
29.09.2025 10:08 Ответить
Ваня, тебе грабував Порошенко? Такі висери, як твій йшли від ЗЕбунутого бидла і козломордих кацапоїдів. Ти чіїх будеш,ВАаня?
29.09.2025 10:04 Ответить
Москалі тут відсмоктали
29.09.2025 08:50 Ответить
Тиждень починається з гарних новин. І як хочеться ...
29.09.2025 08:51 Ответить
коротше ,хто переміг ?
29.09.2025 08:52 Ответить
Молдовани!!))
29.09.2025 08:55 Ответить
Хто б сумнівався!!!
29.09.2025 08:54 Ответить
пуйло
29.09.2025 08:57 Ответить
молдаване не дурні ,якщо би перемогла раша був би конфлікт с Україною шоб захопити Одесу
29.09.2025 08:56 Ответить
я б на этот цирк посмотрел))молдоване захватывают одессу, винно бражные киборги🤣
29.09.2025 09:11 Ответить
А "мужні" грузини тільки на ринках лезгинку танцювати можуть та тости красиві говорити за здоров'я та путіна....Слава Молдові!!
29.09.2025 08:57 Ответить
Тада. Їм би замість кинжалів та шабель пляшки на стінах розвішувати.
29.09.2025 09:01 Ответить
сьогодні в Мене на обід буде Мамалига с сиром і вершковим маслом
29.09.2025 08:58 Ответить
Молдова повинна зробити об'єднення з Румунією і все буде ЄС ...
29.09.2025 09:03 Ответить
З якого ля Молдові об'єднуватись з Румунією?
29.09.2025 09:12 Ответить
з історичного та географічного і мати надійне та європейське життя ...
29.09.2025 09:17 Ответить
Мабудь так, але там теж вистачає свого прокацапівського лайна.
29.09.2025 09:44 Ответить
Тому що Молдову придумав ленін. А до цього то була Румунія.
29.09.2025 09:25 Ответить
Ну, технічно це дійсно "один народ". Там дуже складна історія, але на цей клаптик з виходом до моря - Бесарабію з Ізмаїлом - зазіхали і Турция, і рашка, тягали, як Бобік ганчірку, але, як тільки розвалилася раша-імперія, Молдова одразу прилепилася до рідної Румунії, аж поки гітлеровські Совети у 1940 не відірвали.
А після війни Молдова ну дуууже тягнулася до Румунії, але совки не відпустили, а потім вже й самі звикли...
Але дійсно одна мова, один алфавіт, одні корені: молдавани їздять заробляти в Румунію, як до себе домой, - це навіть не як українці у Польщу, а як, скажімо, полтавчани до Києва.
29.09.2025 09:40 Ответить
З такою філософією ми маємо об'єднатися з казлорилією та бульбостаном, ну типу ж "адін нарот, ясикі пахожиє, алфавіт тоже". Наші ватаголові теж дуже сильно на заробітки в рашку любили кататися. Будьте обережні з такими твердженнями.
29.09.2025 10:15 Ответить
та там і так дох румунських громадян які мають право працювати по ЄС і заробляти а не ***** як у нас і в Молдові
29.09.2025 10:01 Ответить
А Німеччина повинна об'єднатися з Італією і буде РІ...
29.09.2025 09:15 Ответить
тобі на туди ...
29.09.2025 09:20 Ответить
Колись була така передача на 5 каналі 5 копійок з Р Чайкою . ( Туди приходили брати Капранови Синютка Сюмар Горковенко і ін. ) .У 2005 здається там було таке опитування щось типу а) нам Ющенко надоїв ,б) ми хочемо сильну руку.За сильну руку проголосувало бл 70 проц.
29.09.2025 09:11 Ответить
Радію за Молдову!

Мати проукраінського

сусіда－це дуже добре!

Вітаю Молдову!

І думаю, яке це щастя мати

проукраінську владу!

А ми мали, але проржали...
29.09.2025 09:13 Ответить
УРА!!! 🇲🇩
29.09.2025 09:14 Ответить
урря!
29.09.2025 09:17 Ответить
Молдовани виявились розумніші українців, які на свою біду обрали проросійського клоуна і ось тепер поженаємо плоди цієї російської політтехнології.
29.09.2025 09:23 Ответить
Тепер ЄС потрібно не соплі жувати - а терміново прийняти Молдову членом ЄС.
Закрити параші плацдарм для деструктивних дій проти людства.
29.09.2025 09:23 Ответить
Слава Богу! Дійсно добра новина.
29.09.2025 09:28 Ответить
Felicitări poporului din Republica Moldova! Și strălucitei Maya și echipei sale!
29.09.2025 09:29 Ответить
Вітаємо народ Республіки Молдова! А також блискучу Майю та її команду!
29.09.2025 09:35 Ответить
Buna дзиуа, домнуле Алексей)) с победой демократии в Молдове). несколько фраз знаю по румынски. С помощью которых прекрасно общался с румынами весной этого года. В Замечательном городе Sibiu. Кстати-очень добрые отношения у румын к нам украинцам. В отличие от ляхов.
29.09.2025 10:06 Ответить
Молдові повезло, що в Україні є ЗСУ
29.09.2025 09:31 Ответить
Молдове повезло, потому что у неё оказалось башка на плечах. В отличие от украинцев. Которые в девятнадцатом году решили"чисто конкретно поржать. Назло Порошенко". Меня терзают смутные сомнения-продолжает ли эти 73 процента контуженных также весело гоготать, как гоготали на выборах девятнадцатого года?
29.09.2025 09:59 Ответить
На жаль так. Навіть війна ще багатьох не змінила
29.09.2025 10:16 Ответить
29.09.2025 09:58 Ответить
обдомитесь русня!
29.09.2025 10:12 Ответить
 
 