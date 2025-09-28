МИД Румынии: Москва хочет лишить молдаван права самостоятельно выбирать будущее
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою во время выступления в Генеральной ассамблее ООН в воскресенье выразила обеспокоенность ситуацией в Молдове, где проходят парламентские выборы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, она осудила российские попытки повлиять на голосование и отметила, что Москва организовала масштабную кампанию дезинформации и внешнего вмешательства.
"Мы осудили кампанию дезинформации и злонамеренное внешнее вмешательство, организованное Российской Федерацией в беспрецедентных масштабах, с явной целью подорвать суверенное право молдавских граждан самостоятельно решать свое будущее", - написала она в Facebook.
Кроме того, Цою подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников и обеспечения доступа гуманитарной помощи для гражданских.
Она также подтвердила непоколебимую поддержку Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула приверженность защите прав человека, борьбе с изменениями климата и устойчивому развитию.
В 07:00 по всей Молдове открылись избирательные участки для голосования. Они будут работать до 21:00.
За ходом голосования следят как местные, так и международные наблюдатели. Первые предварительные результаты ожидаются после закрытия избирательных участков.
