РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7908 посетителей онлайн
Новости Влияние РФ на выборы в Молдове
840 5

МИД Румынии: Москва хочет лишить молдаван права самостоятельно выбирать будущее

МИД Румынии осудил вмешательство России в выборы в Молдове

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою во время выступления в Генеральной ассамблее ООН в воскресенье выразила обеспокоенность ситуацией в Молдове, где проходят парламентские выборы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, она осудила российские попытки повлиять на голосование и отметила, что Москва организовала масштабную кампанию дезинформации и внешнего вмешательства.

"Мы осудили кампанию дезинформации и злонамеренное внешнее вмешательство, организованное Российской Федерацией в беспрецедентных масштабах, с явной целью подорвать суверенное право молдавских граждан самостоятельно решать свое будущее", - написала она в Facebook.

Также читайте: Накануне выборов в Молдове распространяют фейки об отправке войск в Украину для войны с РФ

Кроме того, Цою подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников и обеспечения доступа гуманитарной помощи для гражданских.

Она также подтвердила непоколебимую поддержку Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула приверженность защите прав человека, борьбе с изменениями климата и устойчивому развитию.

Читайте: Зеленский: Европа должна помочь Молдове противостоять влиянию России

В 07:00 по всей Молдове открылись избирательные участки для голосования. Они будут работать до 21:00.

За ходом голосования следят как местные, так и международные наблюдатели. Первые предварительные результаты ожидаются после закрытия избирательных участков.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Автор: 

выборы (24796) Молдова (1932) россия (97426)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молдова готується до возз'єднання взад з "ПМР".
показать весь комментарий
28.09.2025 18:25 Ответить
та топайте вже в Румунію, у вас є шанс.
це в України нема - або битися або битися...
показать весь комментарий
28.09.2025 18:30 Ответить
Рашистам мало Придністров"я . Ще раз кажу - радує лиш те , що у провідних країнах ЄС правим ще не скоро перемагати грошима рашки на виборах .Може вона ****** подохне як ********* до чого часу
показать весь комментарий
28.09.2025 18:37 Ответить
Немає причин для паніки. Порахують як потрібно голоси молдаван в Європі, до 51%. Молдовани в цьому специ.
показать весь комментарий
28.09.2025 18:40 Ответить
Вся надежда на тех кто будет голосовать за кордоном,так как в Молдавии осталось много ватников.
показать весь комментарий
28.09.2025 18:56 Ответить
 
 