МИД Румынии: Москва хочет лишить молдаван права самостоятельно выбирать будущее

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою во время выступления в Генеральной ассамблее ООН в воскресенье выразила обеспокоенность ситуацией в Молдове, где проходят парламентские выборы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, она осудила российские попытки повлиять на голосование и отметила, что Москва организовала масштабную кампанию дезинформации и внешнего вмешательства.

"Мы осудили кампанию дезинформации и злонамеренное внешнее вмешательство, организованное Российской Федерацией в беспрецедентных масштабах, с явной целью подорвать суверенное право молдавских граждан самостоятельно решать свое будущее", - написала она в Facebook.

Кроме того, Цою подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников и обеспечения доступа гуманитарной помощи для гражданских.

Она также подтвердила непоколебимую поддержку Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула приверженность защите прав человека, борьбе с изменениями климата и устойчивому развитию.

В 07:00 по всей Молдове открылись избирательные участки для голосования. Они будут работать до 21:00.

За ходом голосования следят как местные, так и международные наблюдатели. Первые предварительные результаты ожидаются после закрытия избирательных участков.

