В Молдове начались парламентские выборы: открыто почти 2 тыс. избирательных участков
В воскресенье, 28 сентября, в Молдове стартовали парламентские выборы. Граждане выбирают 101 депутата на четырехлетний срок.
Об этом сообщает Newsmaker, информирует Цензор.НЕТ.
По всей стране с утра воскресенья открыли 1973 избирательных участка. В гонке участвуют 22 избирательных конкурента: 14 партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата.
Для признания выборов состоявшимися требуется участие не менее трети избирателей, внесенных в списки. Вместе с тем, в парламент пройдут только те, кто преодолеет избирательный барьер, установленный действующим законодательством: 5% для партий, 7% для блоков и 2% для независимых кандидатов.
На парламентских выборах 2025 года впервые было введено голосование по почте для граждан Молдовы, проживающих в 10 странах. В целом Центральная избирательная комиссия утвердила список из 301 избирательного участка, открытых в 41 стране.
Для участков на территории Молдовы предусмотрено 2,8 миллиона бюллетеней, а для диаспоры - более 864 тысяч. Бюллетени напечатали не только на румынском, но и на пяти языках этнических меньшинств (романском, болгарском, украинском, гагаузском и русском).
В 07:00 по всей Молдове открылись избирательные участки для голосования. Они будут работать до 21:00.
За ходом голосования следят как местные, так и международные наблюдатели. Первые предварительные результаты ожидаются после закрытия избирательных участков.
