В Молдове начались парламентские выборы: открыто почти 2 тыс. избирательных участков

Выборы в Молдове 28 сентября
Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове стартовали парламентские выборы. Граждане выбирают 101 депутата на четырехлетний срок.

Об этом сообщает Newsmaker, информирует Цензор.НЕТ.

По всей стране с утра воскресенья открыли 1973 избирательных участка. В гонке участвуют 22 избирательных конкурента: 14 партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата.

Для признания выборов состоявшимися требуется участие не менее трети избирателей, внесенных в списки. Вместе с тем, в парламент пройдут только те, кто преодолеет избирательный барьер, установленный действующим законодательством: 5% для партий, 7% для блоков и 2% для независимых кандидатов.

На парламентских выборах 2025 года впервые было введено голосование по почте для граждан Молдовы, проживающих в 10 странах. В целом Центральная избирательная комиссия утвердила список из 301 избирательного участка, открытых в 41 стране.

Для участков на территории Молдовы предусмотрено 2,8 миллиона бюллетеней, а для диаспоры - более 864 тысяч. Бюллетени напечатали не только на румынском, но и на пяти языках этнических меньшинств (романском, болгарском, украинском, гагаузском и русском).

В 07:00 по всей Молдове открылись избирательные участки для голосования. Они будут работать до 21:00.

За ходом голосования следят как местные, так и международные наблюдатели. Первые предварительные результаты ожидаются после закрытия избирательных участков.

Етнічні українці становлять 4,9% населення Молдови Як вони проголосують, як мудрі, проєвропейськи налаштовані молдавські українці, чи як дебільне хохлядо, раби і бидло грязь Москви??
показать весь комментарий
28.09.2025 10:14 Ответить
Переглянте статистику виборів 2019 року і вам все стане зрозумілим.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:37 Ответить
совок, і є совок..
показать весь комментарий
28.09.2025 10:56 Ответить
Молдовани по Європах дуже проросійські. Якщо вони насолоджуючись життям в Італії оберуть кацапів, то я навіть не здивуюсь. Це як кацапи, які живуть в Америці підтримують ***** та війну.
показать весь комментарий
28.09.2025 10:36 Ответить
російська меншина в Молдові?
та невже..
показать весь комментарий
28.09.2025 10:53 Ответить
 
 