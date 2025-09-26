Если Молдова вернется к России, она выберет "бедность и страх", как Беларусь, - евродепутат Хава

Румынский евродепутат Мирчи Хава заявил, что Молдова стоит перед выбором между стабильностью и процветанием в ЕС или бедностью и неопределенностью под влиянием России.

Об этом он сказал в комментарии LIGA.net

По словам евродепутата, сейчас настало время возможностей для Молдовы. При поддержке Румынии и при активном участии Европейского Союза страна может закрепить свой европейский курс.

"Если молдаване выберут Европу, они выберут стабильность и процветание. Если они вернутся в Россию, они выберут бедность, страх и неопределенность - как мы можем четко видеть на примере Беларуси", - подчеркнул Хава.

Он подчеркнул, что этот вопрос выходит за пределы самой Молдовы и касается безопасности всего региона и устойчивости восточного фланга ЕС.

"Чем ближе Россия подходит к границе Румынии, которая также является границей ЕС, тем хуже для нашей коллективной безопасности. Наши соседи по ту сторону Прута десятилетиями жили под влиянием Москвы, и результаты заметны", - добавил евродепутат.

