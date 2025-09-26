РУС
Если Молдова вернется к России, она выберет "бедность и страх", как Беларусь, - евродепутат Хава

Румынский евродепутат Мирчи Хава заявил, что Молдова стоит перед выбором между стабильностью и процветанием в ЕС или бедностью и неопределенностью под влиянием России.

Об этом он сказал в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

По словам евродепутата, сейчас настало время возможностей для Молдовы. При поддержке Румынии и при активном участии Европейского Союза страна может закрепить свой европейский курс.

"Если молдаване выберут Европу, они выберут стабильность и процветание. Если они вернутся в Россию, они выберут бедность, страх и неопределенность - как мы можем четко видеть на примере Беларуси", - подчеркнул Хава.

Он подчеркнул, что этот вопрос выходит за пределы самой Молдовы и касается безопасности всего региона и устойчивости восточного фланга ЕС.

"Чем ближе Россия подходит к границе Румынии, которая также является границей ЕС, тем хуже для нашей коллективной безопасности. Наши соседи по ту сторону Прута десятилетиями жили под влиянием Москвы, и результаты заметны", - добавил евродепутат.

+4
це проблеми перекладу та "виразу" - він говорить про сферу впливу , про " орбіти" , та сателітів"....
26.09.2025 17:43
+3
Дай Господи ,шоб ніколи більше з держав ,які вирвалися з совку, більше ніколи не ставали мишебрат'ями з руснею ...Сьогод День Народження Петра Порошенко ,ми теж українці, трохи пожили в добробуті та миру при такому Президенті ❤️ , і не дай Господи Молдовії , зробити таку помилку ,як зробили українці в 19р !!! ...
26.09.2025 17:41
+1
А ватним рузкємовним совкам тільки це і потрібно. Стабільність, комуналочка незмінний вошть і пам'ятники сифілітику в кожній дірі - більшого ці некрофіли і не бажають.
26.09.2025 17:26
А ватним рузкємовним совкам тільки це і потрібно. Стабільність, комуналочка незмінний вошть і пам'ятники сифілітику в кожній дірі - більшого ці некрофіли і не бажають.
26.09.2025 17:26
Типова жертва спотвореного викладання історії. Як Молдова може "повернутися до Срасії", якщо вона там жодного дня не була? Вона весь час була у складі, як не помиляюся, Османської та Австро-Угорської імперій. Після їх розпаду - Румунії. У 1940-41 та 1945-91 - як рівноправна республіка у складі срср, одна з 15 національних республік, нарівні із Срасійською чи Естонською. У складі рсфср-рф вона жодного дня не входила. То куди їй повертатися? Знову маячня про начебто срасійську окупацію?
26.09.2025 17:33
Скоріш за все, вираз "повернеться до Росії" тут мається на увазі щось на зразок "поверне свій вектор політичних звязків у напрямку Росії".
26.09.2025 17:44
територія ******** Молдови у певній частині була у складі Української РСР у вигляді Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки (МАРСР), яка існувала з 1924 до 1940 року.
26.09.2025 17:49
Про це я й кажу! Тобто вона жодного дня не була в складі Срасії. От до України (правонаступниці згаданої Вами УРСР) - так, хай повертається. Не розумію, чому це питання не хочуть актуалізувати (крім Вас, звісно).
26.09.2025 17:52
Молдова не здатна контролювати Придністров'я, а Україна здатна. В принципі, Україна вже здатна до реасиміляції окупованих російськомовним бидлом територій...український похід на Курщину місцевим населенням вцілому сприймався позитивно. Або мати підконтрольну територію, або територію, з якої буде черговий напад на Україну.
26.09.2025 18:09
Та теж думаю, треба було на Приднестров'я, а не на Курвщину чи в контрнаступ на лінію Суровікіна. Якщо ми дійсно не пішли лише тому, що проти були молдовани та європейці, то це ще один приклад їхнього куколдизму та загравання з Ху?лом.
26.09.2025 18:29
Ну це все ж різні арії однієї опери...
26.09.2025 18:32
У Молдові зняли з виборів партію ексглави Гагаузії, повʼязану з Іланом Шором
26.09.2025 17:38
Дай Господи ,шоб ніколи більше з держав ,які вирвалися з совку, більше ніколи не ставали мишебрат'ями з руснею ...Сьогод День Народження Петра Порошенко ,ми теж українці, трохи пожили в добробуті та миру при такому Президенті ❤️ , і не дай Господи Молдовії , зробити таку помилку ,як зробили українці в 19р !!! ...
26.09.2025 17:41
Керівництво Молдови з М.Санду саме винне у тому що відбувається в республіці і що, ймовірніше, там станеться найближчим часом. М.Санду йшла на вибори і перемогла з обіцянками молдаванам: 1. Вступу до ЄС; 2. Побороти корупцію; 3. Зближення (аж до "аншлюсу") з Румунією; 4. Вигнати росію з Придністрянщини; 5.І, звісно ж - підвищення життєвого рівня населення;
Що Домна Майя зробила з обіцяного? Н І Ч О Г О.
Життєвий рівень упав, ціни зросли (це, доречі, було основною причиною недавніх протестів, які молдавська пропаганда припіднесла як "руку москви"). До ЄС Молдова наближається "черепашими кроками", і її там і в НАТО не чекають через територіальні проблеми з Придністрянщиною. "Аншлюсу" з Румунією не сталося (і не станеться) бо румуни в НАТО і пречудово розуміють, що примусити Лівобережжя до т.з. "возз"єднання" викличе збройний спротив росії (і, доречі України теж) і втягне НАТО воювати за Румунію. А НАТО (самі бачите) як "войовничо" налаштоване і яка його готовність до війни з московією.. Кацапів з Лівобережжя молдавани не вигнали, бо і не пробували (бояться). І, нарешті - Лівобережжя Дністра то споконвічна Українська земля, споконвіків заселена українцями (відсидітися Банковій, накшталт "моя хата скраю" цього разу не вийде).
Тому, ймовірніше команда М. Санду вибори програє і в Молдові до влати прийдуть проросійські сили. І вина в цьому керівництва Молдови, беззубого, яким воно було скільки я пам"ятаю...
26.09.2025 18:09
Відмазки і виправдання ватного совкового отреб'я.
26.09.2025 18:19
Молдові головне не дати пропхати росії свого слугу народу.
Якщо пройде молд.слуга народу,той так само буде руйнувати країни зсередини,а кремль в очах Заходу буде видавати,ніби він ніпричому.
26.09.2025 18:28
 
 