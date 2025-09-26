Если Молдова вернется к России, она выберет "бедность и страх", как Беларусь, - евродепутат Хава
Румынский евродепутат Мирчи Хава заявил, что Молдова стоит перед выбором между стабильностью и процветанием в ЕС или бедностью и неопределенностью под влиянием России.
Об этом он сказал в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
По словам евродепутата, сейчас настало время возможностей для Молдовы. При поддержке Румынии и при активном участии Европейского Союза страна может закрепить свой европейский курс.
"Если молдаване выберут Европу, они выберут стабильность и процветание. Если они вернутся в Россию, они выберут бедность, страх и неопределенность - как мы можем четко видеть на примере Беларуси", - подчеркнул Хава.
Он подчеркнул, что этот вопрос выходит за пределы самой Молдовы и касается безопасности всего региона и устойчивости восточного фланга ЕС.
"Чем ближе Россия подходит к границе Румынии, которая также является границей ЕС, тем хуже для нашей коллективной безопасности. Наши соседи по ту сторону Прута десятилетиями жили под влиянием Москвы, и результаты заметны", - добавил евродепутат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що Домна Майя зробила з обіцяного? Н І Ч О Г О.
Життєвий рівень упав, ціни зросли (це, доречі, було основною причиною недавніх протестів, які молдавська пропаганда припіднесла як "руку москви"). До ЄС Молдова наближається "черепашими кроками", і її там і в НАТО не чекають через територіальні проблеми з Придністрянщиною. "Аншлюсу" з Румунією не сталося (і не станеться) бо румуни в НАТО і пречудово розуміють, що примусити Лівобережжя до т.з. "возз"єднання" викличе збройний спротив росії (і, доречі України теж) і втягне НАТО воювати за Румунію. А НАТО (самі бачите) як "войовничо" налаштоване і яка його готовність до війни з московією.. Кацапів з Лівобережжя молдавани не вигнали, бо і не пробували (бояться). І, нарешті - Лівобережжя Дністра то споконвічна Українська земля, споконвіків заселена українцями (відсидітися Банковій, накшталт "моя хата скраю" цього разу не вийде).
Тому, ймовірніше команда М. Санду вибори програє і в Молдові до влати прийдуть проросійські сили. І вина в цьому керівництва Молдови, беззубого, яким воно було скільки я пам"ятаю...
Якщо пройде молд.слуга народу,той так само буде руйнувати країни зсередини,а кремль в очах Заходу буде видавати,ніби він ніпричому.