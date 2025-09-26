Россия вербует молдавских священников для пропаганды, - расследование Reuters

В течение года в Молдове создали почти 90 телеграмм-каналов с участием священников, приглашенных в Россию. Они распространяют пророссийскую пропаганду.

Православных священников из Молдовы приглашали на паломничество в Москву, а по возвращении им предлагали финансовое вознаграждение в обмен на создание Telegram-каналов и распространение пророссийской пропаганды.

Как сообщает Reuters, священник Михай Бику вместе с несколькими десятками коллег в августе 2025 года принял участие в недельном туре по известным храмам Российской православной церкви, полностью оплачиваемом организаторами. По его словам, такие поездки для групп около 50 человек проводились почти каждую неделю с июня.

Участникам выделяли по 10 тысяч рублей (примерно 120 долларов) на покупки в храмовых магазинах и организовывали лекции, посвященные "столетним связям" между Россией и Молдовой и необходимости "совместного противостояния морально прогнившему Западу".

Перед возвращением священникам выдавали карточки российского "Промсвязьбанка", объясняя, что на них поступят дополнительные средства по прибытии домой.

Параллельно священников просили создать Telegram-каналы для прихожан, чтобы "улучшить информирование об опасностях евроинтеграции". По возвращении Бику активировал карточку российского "Промсвязьбанка" и получил перевод в размере 1200 долларов - значительную сумму для рядового молдавского гражданина. Священник сообщил, что не стал дальше реализовывать этот план и в результате перешел в другую ветвь православной церкви.

Еще один священник, который согласился на комментарии только анонимно, подтвердил, что ему и жене выдали карточки во время паломничества осенью 2024 года. На них перечислили более 800 долларов. Он отрицал, что средства давались на каких-либо условиях.

Четыре других опрошенных священника рассказали, что слышали о карточках и денежных переводах от многих коллег, которых просили создавать каналы для работы с прихожанами.

По выводам Reuters, за последний год в Молдове было создано почти 90 Telegram-каналов, которые позиционируют себя как ресурсы молдавских приходов. Они почти ежедневно публикуют похожий антизападный контент и имеют тысячи подписчиков. Активность каналов возрастает перед выборами - иногда втрое. Самые распространенные темы сообщений - угроза традиционным ценностям Молдовы, якобы принуждение от ЕС принять ЛГБТ-права и возможные последствия для морали и свободы вероисповедания.

Журналисты Reuters установили личности нескольких российских представителей, которые контактировали с молдавскими гостями, анализируя видеоматериалы с YouTube и общаясь со священниками, которые участвовали в паломнических турне.

В РПЦ подтвердили факты организации поездок и объяснили, что финансируют программу для молдавских коллег, чтобы "поддержать бедных священников и усилить братские связи".

Архиепископ Марчел, один из ведущих представителей православной церкви в Молдове, заявил Reuters, что обвинения в российской кампании влияния на выборы безосновательны. По его словам, поездки в Россию - это просто посещение святынь, а создание Telegram-каналов является собственной инициативой священников. Выданные в турне карточки он объяснил как удобный инструмент для покупок в храмовых магазинах.

