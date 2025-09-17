Латвия заблокировала 12 сайтов, оправдывавших войну РФ против Украины

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ еще к 12 интернет-ресурсам, которые распространяли российскую пропаганду.

Об этом сообщает Delfi, пишет Цензор.НЕТ.

Среди заблокированных ресурсов - baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru и anadyr.org.

По данным NEPLP, сайты baltija.site и baltija.eu распространяли искаженную информацию о событиях в Латвии, Балтии, Украине и на Западе, формируя положительный образ России. Другие ресурсы оправдывали войну против Украины, мобилизовали поддержку российских военных и легитимизировали оккупацию украинских территорий.

В NEPLP отметили, что подобный контент негативно влияет на общественное единство в Латвии, межэтнические отношения и поддержку Украины. Информацию о сайтах предоставили государственные структуры, вероятно - Служба государственной безопасности (VDD).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВIДЕО