Латвия заблокировала 12 сайтов, оправдывавших войну РФ против Украины

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ еще к 12 интернет-ресурсам, которые распространяли российскую пропаганду.

Об этом сообщает Delfi, пишет Цензор.НЕТ.

Среди заблокированных ресурсов - baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru и anadyr.org.

По данным NEPLP, сайты baltija.site и baltija.eu распространяли искаженную информацию о событиях в Латвии, Балтии, Украине и на Западе, формируя положительный образ России. Другие ресурсы оправдывали войну против Украины, мобилизовали поддержку российских военных и легитимизировали оккупацию украинских территорий.

В NEPLP отметили, что подобный контент негативно влияет на общественное единство в Латвии, межэтнические отношения и поддержку Украины. Информацию о сайтах предоставили государственные структуры, вероятно - Служба государственной безопасности (VDD).

Латвия (1388) пропаганда (3730) россия (97217)
А в Україні, таке ж, зкацаплене московитами лайно, сидить прямо в залі ВРУ, КМУ, ОПУ, шуфрич з коломойським і бойком, можуть на пальцях пояснити!! А кріт цього, так і ошивається в рясах РПЦ мп по Україні, і регулярно організовує якусь дивну ходу по Україні, з 2014 року!!!
Стнфепчки+зеленський, усіляко бойкотують припинення існування ПРОПАГАНДИ ОКУПАНТІВ в Мирній Україні!! Тимчасові заробітчани з Урядовоготкварталу, все якось петляють, після Оманських вказівок ******!!
показать весь комментарий
17.09.2025 10:50 Ответить
 
 