Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Максим Калашников заявил, что потерял надежду на оккупацию Украины и прогнозирует системный кризис в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Калашникова российская армия не способна "освободить" Одессу и Запорожье, а ресурсы для поддержания войны в России почти исчерпаны. Такая ситуация, по мнению пропагандиста, непременно станет причиной внутреннего российского кризиса.
Кацапи каятись не вміють, тому кацапа з німцем порівнювати недоречно.
Навіть шмайсер-фольмер-штурмгевер такої думки )))
Чого ж ви приперлися
Він одесит Владімір, і, як воно й належить для ******** велікороссов, Кучеренко
В цілому як посадили стрілкова-діркіна так калашніков все що робить то ниє та плаче все пропало.
Дивно одне як ще він не став сокамерником діркіна.
Можна дати йому самокат або статуетку...
Краще би соловйова жахнути!
Треба срочно закінчувати війну на умовах *****?