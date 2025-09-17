Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Максим Калашников заявил, что потерял надежду на оккупацию Украины и прогнозирует системный кризис в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Калашникова российская армия не способна "освободить" Одессу и Запорожье, а ресурсы для поддержания войны в России почти исчерпаны. Такая ситуация, по мнению пропагандиста, непременно станет причиной внутреннего российского кризиса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловьев призывает к нападению на Европу: "Столкновение неизбежно, и первый удар может решить все". ВИДЕО