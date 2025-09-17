РУС
Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Максим Калашников заявил, что потерял надежду на оккупацию Украины и прогнозирует системный кризис в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Калашникова российская армия не способна "освободить" Одессу и Запорожье, а ресурсы для поддержания войны в России почти исчерпаны. Такая ситуация, по мнению пропагандиста, непременно станет причиной внутреннего российского кризиса.

кремль (737) пропаганда (3730) поражение (21)
Топ комментарии
+29
Ваша недокраїна, ваші діти, правнуки будуть назавжди прокляті українцями. Прощення вам не буде ніколи.
17.09.2025 09:31 Ответить
+17
Та не всіма. Ждунів іще вистачає…
17.09.2025 09:39 Ответить
+14
Поділоя16 Ви здивуєтесь але після зупинення війни наступні покоління можуть швидко забути все горе що принесли кацапи..... та й зараз мультик "машаімєдвєді" кацапський набирає перегляди в Україні. Так що "на завжди" навряд..... років 50-80 максимум.
17.09.2025 09:42 Ответить
кієвзатрідня
17.09.2025 09:30 Ответить
Ваша недокраїна, ваші діти, правнуки будуть назавжди прокляті українцями. Прощення вам не буде ніколи.
17.09.2025 09:31 Ответить
ВОНИ ВЖЕ ПРОКЛЯТІ
17.09.2025 09:32 Ответить
Та не всіма. Ждунів іще вистачає…
17.09.2025 09:39 Ответить
Поділоя16 Ви здивуєтесь але після зупинення війни наступні покоління можуть швидко забути все горе що принесли кацапи..... та й зараз мультик "машаімєдвєді" кацапський набирає перегляди в Україні. Так що "на завжди" навряд..... років 50-80 максимум.
17.09.2025 09:42 Ответить
Я з Вами погоджуюся. Але можливо нарід навчиться вибирати собі владу, яка буде піклуватися про Україну і з'являться наші, українські мультики, фільми, книги, а не весь проросійський репертуар "какой разніци" : "Свати", "Папік", "Слуга народу", шмарафон та їх концерти.
17.09.2025 10:06 Ответить
максимум 20...у довбнів пам'ять коротка, а в нас їх багато...про мульт це взагалі за межею мого розуміння...
17.09.2025 10:43 Ответить
Так. Можливо навіть меньше 20 років. Яскравий тому приклад Грузія... (
17.09.2025 11:49 Ответить
Тому наша мета - не дати їм це забути. Народ, записуйте все, що роблять кацапи, бо влада колись зміниться, як в Грузії, і перепише Історію. Розповідайте дітям, внукам, пишіть мемуари. Правда про цю мерзотну, підлу, прокляту війну від колишніх "братьєв" повинна назавжди бути викарбувана в граніті. Що б кацапня і через тисячу років не відмилася від СВОго сморіду!
17.09.2025 11:01 Ответить
ДО сих пір бойкотуєте все німецьке ?
17.09.2025 09:54 Ответить
Німці вилікувались (точніше, їх вилікували). Цих (кцп) ніхто і ніколи не зможе. І ще можна довго дискутувати, від кого Україна більш постраждала, від Німеччіни чи московії. Навіть під час WW2.
17.09.2025 10:01 Ответить
Німців отруїли ліками толерастії..вилікували лише японців радіоактивними препаратами..і вельми успішно
17.09.2025 10:07 Ответить
Ви якось недотепно/недолуго, змішали причини для США, бомбардування у 1945 році Японії!! Тоді саме і планувалась морська десантна операція США на японські острови!!! Чорт ховається у деталях, а не атомне бомбардування «мірних харадоф іпонінії»…., за версією мірнай пропаганди совдепії!
17.09.2025 10:26 Ответить
У німців ситуація трохі інша. Сусіди-жертви, окупація половини країни совком, фрау Штазі, кцпська пропаганда. Результат - небезпечна країна (мігранти) з майже відсутньою армією, без жодного ядерного реактора. У японців все навпаки. Найбезпечніша країна в світі (ну, може, після Ісландії). Компетентні SDF, які тепер по закону можуть діяти за межами країни (здогадаєтесь, для чого?). Подвоєний останнім часом воєнний бюджет. Достатня кількість ядерних реакторів... для будь-чого. Думаєте, чому камрад Цзінь Пух навіть не дивиться в ту сторону? Бо буде повторення подій майже 100-річної давнини.
17.09.2025 10:31 Ответить
Kravchenko Igor, порівняння не підходить. Німці покаялись, засудили режим гітлера , й виплачували репарації та компенсації багато років.
Кацапи каятись не вміють, тому кацапа з німцем порівнювати недоречно.
17.09.2025 11:34 Ответить
Німців для початку розгромили, тому вибору в них і не було.
17.09.2025 11:42 Ответить
Вже прокляті. Навічно.
17.09.2025 10:58 Ответить
Ой, не кажіть. Може, у ваших краях і так, а у нас вилізли любителі "русскаго міра", не ховаються, з прапорами ********* ще не ходять і в автівки не чіпляють, але висловлюються вже відкрито. Та й попи, московські звісно, других не тримаємо, як керували, так і керуюють, на напряму, але "наша" місцева влада з ними в обнімку. Так що не знаю, не знаю...
17.09.2025 12:38 Ответить
Ну от...
Навіть шмайсер-фольмер-штурмгевер такої думки )))
Чого ж ви приперлися
17.09.2025 09:32 Ответить
Він не Максим і не Калашніков.
Він одесит Владімір, і, як воно й належить для ******** велікороссов, Кучеренко
17.09.2025 09:51 Ответить
нда... "Кучеренко" для нього як приговор, про який іванови івановічі ще згадають
В цілому як посадили стрілкова-діркіна так калашніков все що робить то ниє та плаче все пропало.
Дивно одне як ще він не став сокамерником діркіна.
17.09.2025 10:42 Ответить
Випав з обойми - прилетить табакерка в бошку - для України +
17.09.2025 09:35 Ответить
Дєло в трубє і дєло труба
17.09.2025 09:45 Ответить
Замовте столік в кафе "Сєпар" цьому товаріщу...
Можна дати йому самокат або статуетку...
17.09.2025 09:47 Ответить
От якраз цього поки не треба чекати... Він подібне часто говорить, то хай разлагає їх ізнутрі!
Краще би соловйова жахнути!
17.09.2025 09:51 Ответить
Обох.
17.09.2025 12:38 Ответить
Де ті обурені вчорашнім соцопитуванням?
Треба срочно закінчувати війну на умовах *****?
17.09.2025 09:48 Ответить
Рашка буде воювати аж до свого розвалу. Шкода, що Україна дуже постраждає
17.09.2025 09:49 Ответить
До смерті путіна
17.09.2025 12:40 Ответить
пойдет за гіркиндом....
17.09.2025 09:49 Ответить
а подивіться на цю морду ліца , цеж 100% потомок великого карла мараса та фрідріха енгельса ...шо ж з ними не так ? ... чому вони і справді не розвивають те шо давно вже їхне , тільки качають всі ресурси з усього світу , до Ізраелю , от шо значить мати землю таку багату як Україна , шо 1000 років нікому недає спокою ...а ті хто навіть народилися в Україні , ще не можутьь прийняти її , як свою , приметивна дурість , живіть тут і зараз ,краще ніде не буде , і бережить землю де народилимя , незалежно від свого коріння , будьте єдині , Україна дасть всім все , тільки не вибирайте ворогів до влади ,бо їм пох...хто ви, чи українець чи єврей , їм треба вас грабувати та експлотувати !...
17.09.2025 09:51 Ответить
Так вибори ж неначасі. Так вважає переважна більшість українців(одурених єрмаком). Решта не визначилась. Тому про нормальну владу можна забути
17.09.2025 09:57 Ответить
Тему репарацій не розкрито.
17.09.2025 09:54 Ответить
сєятєль вєтра, або просто пердун.
17.09.2025 09:59 Ответить
17.09.2025 10:59 Ответить
Этот урукхай нформационного фронта, наряду с другими, уже около года понемногу прощупывают и подготавливают почву для перемирия, особенно на случай если даже Донецкую область захватит не смогут, что бы хоть что то предъявить накачанному победобесием населению как поБеду, а такие как Стрелоков на случай всеобщей мобилизации.
17.09.2025 10:01 Ответить
шо с **@л0м, асла-бодітель?
17.09.2025 10:03 Ответить
Парашник з Параши каже за свою недокраїну - Перетворити гівно у цукерку......
17.09.2025 10:04 Ответить
А какая разніца нам,якщо евакуюють 18 населених пунктів Дніпропетровщини?(
17.09.2025 10:05 Ответить
Евакуюють тільки сім'ї з дітьми,дальність ураження РСЗО-70 км.,ти ж не хочеш щоб діти постраждали,правда?
17.09.2025 10:09 Ответить
ліліпутін половини Белгородщини та Курщини евакуював - це війна.
17.09.2025 10:44 Ответить
и шо? да хоть львов евакуируют,все эта мишиная возьня на месте на 10-15+- км вперед год по фронту не более
17.09.2025 12:19 Ответить
Не вірю цій пропаганді ,це щоб ми розслабились
17.09.2025 11:08 Ответить
холопам починають пояснювати що війна дуже погано впливає на їхні гаманці. Гарний знак
17.09.2025 11:10 Ответить
Параша - ракова пухлина на тілі планети Земля. Має бути знищена повністю.
17.09.2025 11:14 Ответить
 
 