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Пропагандист Соловьев призывает к нападению на Европу: "Столкновение неизбежно и первый удар может решить все". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предлагает начать боевые действия и в других странах Европы, начав "упреждающий" удар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению пропагандиста, война с остальными европейский стран неизбежна, поэтому крайне важно атаковать первыми.
Топ комментарии
+13 buon calabrone
показать весь комментарий26.06.2025 15:39 Ответить Ссылка
+12 Алекс Скела
показать весь комментарий26.06.2025 14:56 Ответить Ссылка
+8 CrossFirenko
показать весь комментарий26.06.2025 15:00 Ответить Ссылка
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1. Побачимо ,як НАТО і Європа обсереться
2,побачимо про європейські озабоченності
3,побачимо ,як будуть захищати єропейці Європу ,і куди нахєр будуть тікати.
та багато ішного б побачили...але пропагандон вже по декілька раз "розбомбив" і Лондон і Париж і Варшаву...язиком
- А что будем бомбить?
- Воронеж, там наших нет.
Якщо у вас дуже мало зброї і вона погана, ви скоріше за все програєте. Приклад - Чечня.
Якщо у вас багато гарної зброї, але немає сили духу її використати, ви теж програєте. Приклад - Чехословаччина у Другій світовій.
Але Європа не схожа на степ. Там у них буде ситуація буде як під Харковом, Черніговом або під Києвом. До того ж, чисельність військ НАТО не те щоб помітно менша за російські. А ще є F-35 з якими Росія не знає що робити. То буде зовсім інша війна.
Коли вже навчитесь називати речі своїми іменами ?!
Хай європейці потролять цю мразоту - пообіцяють повернути маєтки в ЄС та Італії, якщо він сам туди приїде...
Сина свого теж відправить?