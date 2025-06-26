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Пропагандист Соловйов закликає до нападу на Європу: "Столкновение неизбежно и первый удар может решить все". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пропонує розпочати бойові дії і в інших країнах Європи, розпочавши "упреждающий" удар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку пропагандиста, війна із рештою європейський країн неминуча, тому вкрай важливо атакувати першими.

Дивіться: Російський пропагандист закликав до масованої атаки по Україні "на честь Пушкіна". ВIДЕО

Автор: 

війна (1443) Європа (1902) кремль (531) пропаганда (2830)


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Топ коментарі
+13
- Нет, Лондон бомбить не будем, там наши!
- А что будем бомбить?
- Воронеж, там наших нет.
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26.06.2025 15:39 Відповісти
+12
Імпотент завше мріє перегрюкати усіх баб.
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26.06.2025 14:56 Відповісти
+8
Правда нічим удар нанести. Можуть тільки його з літака скинути.
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26.06.2025 15:00 Відповісти
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Давно пора на пляшку посадити!
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26.06.2025 14:55 Відповісти
На кілок, щоб через чорний рот виліз.
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26.06.2025 15:53 Відповісти
Вимагаю на біс! З пляшки на палю. І навпаки...
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26.06.2025 16:56 Відповісти
Правильно говорить пропагандон...от нехай рашка нападе на Європу...
1. Побачимо ,як НАТО і Європа обсереться
2,побачимо про європейські озабоченності
3,побачимо ,як будуть захищати єропейці Європу ,і куди нахєр будуть тікати.
та багато ішного б побачили...але пропагандон вже по декілька раз "розбомбив" і Лондон і Париж і Варшаву...язиком
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26.06.2025 16:12 Відповісти
Берлін за три дні!!!!!!Дайош!!!
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26.06.2025 17:07 Відповісти
Імпотент завше мріє перегрюкати усіх баб.
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26.06.2025 14:56 Відповісти
Трамп сказав шо Європу в обіду не дасть
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26.06.2025 14:56 Відповісти
раз в сто лет одно и тоже
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26.06.2025 15:27 Відповісти
Це ще треба обрати країну- мішень, де нема його вилупків. Там тільки офіційного виводку вісім голів. Від Італії до Великої Британії. Хоча...Їх багато, йому не шкода...
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26.06.2025 15:00 Відповісти
- Нет, Лондон бомбить не будем, там наши!
- А что будем бомбить?
- Воронеж, там наших нет.
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26.06.2025 15:39 Відповісти
Правда нічим удар нанести. Можуть тільки його з літака скинути.
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26.06.2025 15:00 Відповісти
Стартуй ДОЛБОЙОБ!А чё гулять так гулять!
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26.06.2025 15:00 Відповісти
це чувирло вже декілька зайвих років на світі живе.
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26.06.2025 15:02 Відповісти
До рашистськи пропагандонів не доходить, що Москва вже продемонструвала свою нездатьність на нищівний перший удар ще у 2022-му році напавши на Україну без попередження із запевненям перед цим в тому що "ніколи не нападуть". Тому не знаю на що опирається Соловйов у своїх чергових фантазіях про саму можливість "перемогти" набагато більш потужного ніж Україна супротивника хоч з першого удару, хоч з тисячного!!!
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26.06.2025 15:02 Відповісти
На тотальну неготовність європейців вести бойові дії.
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26.06.2025 15:06 Відповісти
100% - приклад України в 2014 - воюють лише люди , тобто - не важливо скільки і яка в тебе зброя , якщо ти не готовий її використовувати !
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26.06.2025 15:09 Відповісти
Важливо, але є але.
Якщо у вас дуже мало зброї і вона погана, ви скоріше за все програєте. Приклад - Чечня.
Якщо у вас багато гарної зброї, але немає сили духу її використати, ви теж програєте. Приклад - Чехословаччина у Другій світовій.
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26.06.2025 15:12 Відповісти
Якраз продемонструвала. За кілька днів парадними колонами дійшли до Києва. Не кажу вже про Херсон і Мелітополь.
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26.06.2025 15:08 Відповісти
І там же вони і згоріли.
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26.06.2025 15:18 Відповісти
Це називається "не вдалося розвинути початковий успіх". Років через 20 дізнаємося який був план, хто повинен був підписати капітуляцію, і що пішло не так.
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26.06.2025 15:46 Відповісти
А хіба зараз ще нічого не зрозуміло???
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26.06.2025 17:09 Відповісти
????? Пий пустирник. На пусту голову.
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26.06.2025 15:41 Відповісти
Якраз ні. Україна, маючи значно меншу чисельність війська на початок війни, побудувала свою стратегію оборони на захисті великих міст. Бо брати велике місто дуже затратно. Тому їх і підпустили до великих міст, а не тому, що вони такі молодці. От з Херсоном і Мелітополем, а як наслідок і з Маріуполем, то точно наш про&#б. Можливо наші не планували захищати степ, я не знаю їхніх розрахунків.
Але Європа не схожа на степ. Там у них буде ситуація буде як під Харковом, Черніговом або під Києвом. До того ж, чисельність військ НАТО не те щоб помітно менша за російські. А ще є F-35 з якими Росія не знає що робити. То буде зовсім інша війна.
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27.06.2025 10:19 Відповісти
Панічна роздача зброї городянам це не стратегія.
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27.06.2025 23:50 Відповісти
Ща ця Шапіра автомата після війни з Іраном почистить, попрасує чорного пояса за карате та як гайне "НаБірлін!"...
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26.06.2025 15:06 Відповісти
Шапіро він !!!
Коли вже навчитесь називати речі своїми іменами ?!
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26.06.2025 15:07 Відповісти
Шапіра, то він коли воює в армії Ізраілю, а коли в армії Підерації-Соловьйов.
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26.06.2025 15:25 Відповісти
Ну, да ! Самі не жили і Європі не дамо!
Хай європейці потролять цю мразоту - пообіцяють повернути маєтки в ЄС та Італії, якщо він сам туди приїде...
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26.06.2025 15:18 Відповісти
Заїзжена платівка цього гандона с одними і тими ж підстаркуватими підорами у своїй студії. Скільки разів вони вже знищували Лондон, Париж, Берлін, Рим та Вашингтон-не перерахувати. Після ефірів на камеру техперсонал там напевно усі вогнегасники використовує для тушіння їх пердаків.
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26.06.2025 15:21 Відповісти
А що йому казати? Він вже на 200% розуміє, що Європу йому не побачити, маєтки на озері Комо - не повернути, як і інші в ЄС, сидячі на віллі у халаті - дорогого вина не поп*єш...
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26.06.2025 15:29 Відповісти
весь мир в труху
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26.06.2025 15:24 Відповісти
Ну то вперед. Ніхто не проти .Пи₴дун тухлий.
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26.06.2025 15:25 Відповісти
Точно. Молдова давно зубы точит. Если первым не ударить этого зверя, то всё - жопа. А шо делать? Экзистенциальный, ****, вопрос.
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26.06.2025 15:28 Відповісти
Солдат чмоня до наступу готовий
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26.06.2025 15:30 Відповісти
от скажіть мені шо я помиляюся ...як тільки хтось з пропагандонів, чи політиків, пов'язані з культом мамона та кіпою ...починаються от такі балачкі та дії ,ще з 1914р...і т.п....може такі да, їх мамон такім розум виїв ?... чому маса порядних єврєїв не протистоїть, вивихнутим на всю голову ? віра не дозволяє ?!!!
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26.06.2025 15:35 Відповісти
Не потрібно плутати євреїв з жидами
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26.06.2025 16:03 Відповісти
для мене жидів немає...є євреї як і українці...бо сама маю кров цікаву ...але совість ще ніхто не відхиляв ...
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26.06.2025 17:38 Відповісти
У найдавніших українських церковних книгах поряд зі словом жид вживалося слово єврей (від староєврейського ibrt - той хто прийшов до Палестини з «тієї сторони»), але в світській мові з давніх-давен прийнялося тільки слово жид, слово ж єврей уживалося виключно в церковному середовищі.
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26.06.2025 23:11 Відповісти
знаю ,бо син служив в українській церкві...але мені подобаєттся Єврей ...
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26.06.2025 23:21 Відповісти
полякам, венграм, и другим надо это смотреть !
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26.06.2025 15:40 Відповісти
Ач який Шапіро! Азохен вей, і танки наші бистрі?
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26.06.2025 15:43 Відповісти
Щоб напасти на Європу треба ще взяти кілька сіл і Покровськ.
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26.06.2025 15:57 Відповісти
Координати свого *****...как дай, щоб в першу чергу твої уроди туди удар нанесли, типу викликаю вогонь на себе, а також на всіх інших виб....ядкив ху....лостановського керівництва. На місці Європи я би всіх ціх призвав до армії і ніякого нападу не буде
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26.06.2025 15:59 Відповісти
Шапіросолов*їні кацапи забувають, що Великобританія та Франція ядерні держави. Хоч як, а їхніх запасів ЯЗ вистачить на Кацапію від Пскова і до Уралу.
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26.06.2025 16:06 Відповісти
По москвабаду одна ракета з ядерною БЧ,і все,решта самі себе зіжруть
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26.06.2025 17:11 Відповісти
На кацапському ********** без змін!Конкурс на головного довбойоба триває!
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26.06.2025 16:32 Відповісти
ану, містере Чуб, заткніть того пропагандона як кілька днів тому затнули алкояструба мєдвєда. ))
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26.06.2025 16:38 Відповісти

Сина свого теж відправить?
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26.06.2025 16:48 Відповісти
Запрегай ослов на ишаках и наноси упреждающий удар!!😂🤡🤣🥳🤪
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26.06.2025 16:50 Відповісти
Політична передача називається ...Не про підняття рівня життя росіян дискусують ..а про як більше свого народу покласти задля вєлікой победи над ..... Ось тут питання , причина повинна бути вагома , а не тому що путжн сказав чи соловьйов
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26.06.2025 17:08 Відповісти
Шапиро обиделся за отжатые у него виллы на берегу озер Комо и Гарда..
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26.06.2025 17:33 Відповісти
Чим і ким воювати?
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26.06.2025 18:05 Відповісти
Давай, Вова, сміливіше не зупиняйся, і про "ядрьону" бомбу не забудь згадати!!!
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26.06.2025 19:36 Відповісти
І перший удар повинен бути по вулиці, де проживає його син або дочка пескова
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26.06.2025 20:10 Відповісти
Коли ми будемо бомбити мацкву,щоб ці нелюди охололи?Зеленський,де наші ракети?⚰️🇷🇺⚰️♥️🇺🇦♥️
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27.06.2025 09:20 Відповісти
 
 