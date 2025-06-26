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Пропагандист Соловйов закликає до нападу на Європу: "Столкновение неизбежно и первый удар может решить все". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пропонує розпочати бойові дії і в інших країнах Європи, розпочавши "упреждающий" удар.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку пропагандиста, війна із рештою європейський країн неминуча, тому вкрай важливо атакувати першими.
Топ коментарі
+13 buon calabrone
показати весь коментар26.06.2025 15:39 Відповісти Посилання
+12 Алекс Скела
показати весь коментар26.06.2025 14:56 Відповісти Посилання
+8 CrossFirenko
показати весь коментар26.06.2025 15:00 Відповісти Посилання
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1. Побачимо ,як НАТО і Європа обсереться
2,побачимо про європейські озабоченності
3,побачимо ,як будуть захищати єропейці Європу ,і куди нахєр будуть тікати.
та багато ішного б побачили...але пропагандон вже по декілька раз "розбомбив" і Лондон і Париж і Варшаву...язиком
- А что будем бомбить?
- Воронеж, там наших нет.
Якщо у вас дуже мало зброї і вона погана, ви скоріше за все програєте. Приклад - Чечня.
Якщо у вас багато гарної зброї, але немає сили духу її використати, ви теж програєте. Приклад - Чехословаччина у Другій світовій.
Але Європа не схожа на степ. Там у них буде ситуація буде як під Харковом, Черніговом або під Києвом. До того ж, чисельність військ НАТО не те щоб помітно менша за російські. А ще є F-35 з якими Росія не знає що робити. То буде зовсім інша війна.
Коли вже навчитесь називати речі своїми іменами ?!
Хай європейці потролять цю мразоту - пообіцяють повернути маєтки в ЄС та Італії, якщо він сам туди приїде...
Сина свого теж відправить?